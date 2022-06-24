أسباب الغثيان عند الاستيقاظ من النوم

أسباب غثيان الصباح – يعتبر غثيان الصباح من أعراض الصحة وليس مرضاً في حد ذاته، فهو من الأعراض المزعجة التي يعاني منها عدد كبير من الأفراد، وهو من أكثر الشكاوى الطبية شيوعاً.

أسباب غثيان الصباح

عند حدوث الغثيان والقيء، يعتقد الفرد أنه يعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لخلل في أجزاء أخرى من الجسم.وتشمل أكثر أشكال غثيان الصباح شيوعًا

الحمل تشير الدراسات إلى أن الغثيان المرتبط بالحمل يحدث في أكثر من نصف النساء الحوامل، غالبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكنه قد يستمر لدى بعض النساء بعد ذلك.

أمراض الجهاز الهضمي تسبب بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي الغثيان عند الاستيقاظ.

انخفاض نسبة السكر في الدم إذا لم يأكل الشخص أكثر من 12 ساعة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم وبالتالي الشعور بالغثيان والدوار عند الاستيقاظ في الصباح.

التسمم الغذائي ربما تسبب عشاء الليلة الماضية في تسمم غذائي، ومن أبرز أعراض ذلك الغثيان بالإضافة إلى القيء والتشنجات الشديدة والإسهال.

نوع أو كمية الطعام الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة، أو تناول كمية كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار كلها أسباب للشعور بالغثيان في الصباح.

ارتفاع تركيز أجسام الكيتون في الدم يعد هذا من الأعراض المتقدمة لمرض السكري، لأن الجسم يكسر الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى إنتاج الكيتونات، كما أن زيادة تركيزها في الدم يسبب الغثيان. .

احتقان الجيوب الأنفية يسبب ضغطًا على الأذن الداخلية يسبب الغثيان.

التهاب الأذن الداخلية يسبب الدوخة وعدم التوازن، مما يؤدي أحيانًا إلى الغثيان والقيء.

الإمساك يؤدي تراكم الفضلات في القولون إلى اضطراب عملية الهضم، مما يسبب الغثيان.

الأدوية خاصة المسكنات القوية والعلاج الكيميائي للسرطان.

القلق أو التوتر يعاني بعض الأشخاص من قلق مستمر في حياتهم، ويمكن أن يكون القلق لدى الآخرين نتيجة لحدث مهم أو أمر عاجل، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يسبب التوتر الغثيان.

ممارسات الأكل الصحية للتخفيف من غثيان الصباح

للحد من غثيان الصباح والقيء الذي يمكن أن ينجم عنه، هناك بعض ممارسات الأكل الصحي الفعالة إلى حد ما، وأهمها

بالنسبة للمرأة الحامل، يمكنك تناول قطعة من الخبز المحمص أو البسكويت قبل النهوض من السرير، أو تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين قبل النوم.

تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم بدلاً من وجبة واحدة أو وجبتين كبيرتين.

قلل من الأطعمة الغنية بالدهون قدر الإمكان، لأنها تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة.

اشرب السوائل بعد الأكل وليس أثناءها.

تناول الأطعمة الساخنة أو الأطعمة التي تكون في درجة حرارة الغرفة وتجنب الأطعمة الساخنة.

تجنب الاستلقاء فورًا بعد الأكل وحافظ على ارتفاع رأسك فوق صدرك.

تجنب العصائر شديدة الحموضة مثل الجريب فروت والبرتقال.

أسباب غثيان الصباح