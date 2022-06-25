أسباب الغيرة في الحب – الغيرة هي شعور إنساني مثل الحب، وتشمل الشخص الذي يعاني من مجموعة متنوعة من المشاعر، ويسبب العديد من الاضطرابات مثل القلق والغضب والتفكير المستمر، وغالبًا ما يستدعي مصطلح الحب الغيرة دلالات سلبية غالبًا ما تسبب الألم. .

أسباب الغيرة في الحب

هناك العديد من الأسباب المختلفة للغيرة، يمكن أن تكون مرتبطة بأحد الطرفين، أو يمكن أن تكون مرتبطة بكليهما، ومن أهم الأسباب

الخوف من الخسارة، وهو مشكلة من جهة، وغالبًا ما ينتج عن انعدام الأمن.

عدم الثقة في الشريك، وغالبًا ما تظهر هذه المشكلة في الشريك الذي لديه تاريخ طويل من العلاقات خارج نطاق الزواج، مما يجعل الشريك يشك فيه ويشك فيه.

التدخلات الخارجية، مثل تأثر الفتاة بكلمات وقصص صديقاتها، أو تأثر الرجل بما يراه من قضايا الخيانة في المجتمع.

التأثر بالخلفية الأسرية، حيث أن سبب الغيرة قد يكون بسبب المشاكل التي نشأت في حياة الشخص أثناء الطفولة، مما جعله يشك في الناس مع تقدمه في السن.

الشعور بعدم الأمان، وهو ناتج عن مزيج من سببين للغيرة، السبب الأول هو عدم ثقة الشخص بنفسه، والسبب الثاني هو رؤية الشخص لنفسه على أنه ضعيف. وليست شخصية قوية.

التعرض السابق للخيانة قد يشعر الشخص الذي تعرض للخيانة من قبل شريكه السابق بالغيرة أكثر من الآخر ويكون بشكل عام أكثر ارتيابًا وانعدام الثقة في العلاقة.

نصائح لتجنب الغيرة

هناك أشياء يجب على كلا الشريكين اتباعها لتجنب الغيرة السلبية ومنعها من التطور إلى شك مرضي.