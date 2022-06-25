عادة ما تحتوي بداية مرحلة الزواج على العديد من الأشياء والموضوعات التي من شأنها أن تبقي الكثير من المشاعر متجددة بين الزوجين، ولكن بمرور الوقت تصبح حياة الزوجين أكثر انشغالًا ويسيطر الروتين على العلاقة، ثم يزحف الملل ببطء بين الزوجين، الأمر الذي يمكن تؤدي إلى الانفصال إذا لم يتم تناولها، وهذا هو محور مناقشتنا في هذه المقالة.

أسباب الملل الزوجي

الأسباب المادية الأسباب المادية من أكثر أسباب الملل الزوجي شيوعًا، لأنه، بالطبع، عندما يكرس كل من الزوجين نفسه لعمله، ينشأ ضجر معين.

الفروق الشخصية طبعا هناك اختلافات بين اهتمامات وأفكار الزوجين، ولكن إذا كانت الاختلافات كبيرة، فقد تجعلهم يشعرون بالملل من الحياة الزوجية.

عوامل خارجية يمكن أن تؤدي العزلة الاجتماعية إلى الكثير من الملل في الحياة الزوجية، خاصة إذا كان أحدهما يعيش حياة اجتماعية مزدحمة قبل الزواج، وبالتالي فإن الروتين اليومي يهيمن على حياة الزوجين مما يؤدي إلى الشعور بالملل الشديد.

طرق التخلص من الملل الزوجي