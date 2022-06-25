أسباب الولادة المبكرة وأعراضها

أسباب وأعراض الولادة المبكرة – تحدث الولادة المبكرة عندما ينقبض الرحم بشكل منتظم ومتكرر، مما يؤدي إلى فتح عنق الرحم بعد الأسبوع العشرين من الحمل وقبل الأسبوع السابع والثلاثين، وتحدث دون وجود هذه الأسباب، وفي هذه المقالة سنناقش ذلك. ناقش أسباب الولادة المبكرة.

أسباب الولادة المبكرة

بالرغم من أن أسباب الولادة المبكرة غير معروفة بعد، إلا أن بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية الولادة المبكرة ومن الممكن أن تكون هذه العوامل موجودة وأن الولادة المبكرة لا تحدث، والعكس صحيح، وفيما يلي شرح لتلك الأسباب

حدوث ولادة مبكرة في حمل سابق، خاصة إذا حدثت في الحمل الأخير أو إذا تكررت عدة مرات.

الحمل بأكثر من جنين، أي توأم أو أكثر.

وجود عيوب خلقية في الرحم أو عنق الرحم.

عدوى بولية.

عدوى مهبلية

تعانين من عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

عدوى بالجسم تسبب ارتفاع درجة حرارتها فوق 38.3 درجة مئوية.

نزيف مهبلي مجهول السبب بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

مرض مزمن؛ مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

الإجهاض المتكرر في حالات الحمل السابقة.

زيادة أو خسارة الوزن أكثر من الطبيعي قبل الحمل.

حدوث اضطرابات تخثر الدم.

الحمل يقترب، لذلك تقل الفترة من الولادة إلى بداية الحمل الجديد عن 6-9 أشهر.

حمل جنين في طفل بعد أطفال الأنابيب.

زيادة الماء المحيط بالجنين عن الحد الطبيعي.

العادات السلوكية التالية التدخين، إدمان المخدرات، تعاطي الكحول، عدم مراقبة الحمل من قبل طبيب مختص، والعنف الأسري سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي.

التشوهات الخلقية في الجنين.

الحمل قبل سن العشرين أو بعد الخامسة والثلاثين.

أسباب وأعراض الولادة المبكرة – أعراض الولادة المبكرة

من الضروري معرفة أعراض الولادة المبكرة، لأن العلاج في الوقت المناسب لمثل هذه الحالات يحدث فرقًا كبيرًا، لذلك يجب الاتصال بالمختص في الحالات التالية