أسباب انقطاع الدورة الشهرية بعد نزولها

سن اليأس تختلف مدة الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى. يمكن أن يستمر تدفق الدم في الدورة الشهرية من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وإذا كان ينخفض ​​لمدة ستة أيام، على سبيل المثال، فقد أصبح يومين فقط، قد يكون ذلك بسبب الضغط النفسي، أو لاستخدام طريقة جديدة. الحمل، إلخ. أحد الأسباب التي سنعرفها بالتفصيل في هذه المقالة.

أسباب انقطاع الطمث بعد سن اليأس

يحدث انقطاع الطمث بعد الحيض لعدة أسباب مختلفة، يمكن ذكرها على النحو التالي

حمل

يمكن أن يتسبب الحمل في حدوث دورة شهرية لمدة يوم أو يومين، وذلك بعد غرس البويضة الملقحة في بطانة الرحم مما يسبب نزيفًا يسمى نزيف الانغراس، ويكون هذا الدم عادةً خفيفًا وليس مثل دم الحيض الذي يستمر من 24 إلى 48 ساعة. لونه وردي فاتح إلى بني، ويحدث هذا النزيف بعد 10-14 يوم من الإخصاب، وفقط في 20-25٪ من حالات الحمل.

الحمل خارج الرحم

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة خارج الرحم في قناة فالوب أو المبيض أو عنق الرحم وتكون أعراضه الأولى هي النزيف المهبلي المصحوب بألم في الحوض. ألم في البطن أو الحوض، عادة في جانب واحد فقط. دوخة؛ نزيف مهبلي غير طبيعي. الضغط على المستقيم.

إجهاض

لا يمكن التمييز بين دم الحيض ودم الإجهاض، خاصة إذا كانت المرأة لا تعلم أنها حامل، والنزيف أثناء الإجهاض يمكن أن يكون خفيفًا أو غزيرًا، ومدة النزيف تعتمد على طول فترة الحمل، وفيما يلي شرح لما يلي الأعراض المصاحبة للإجهاض ألم ومغص. آلام في البطن أو الحوض أو الظهر.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية وتجعلها قصيرة وخفيفة، بسبب ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين، هرمون إفراز الحليب، في جسم الرضاعة الطبيعية، مما يمنع الدورة الشهرية.

مانع حمل

يمكن أن يؤدي استخدام حبوب منع الحمل أو إبر تحديد النسل وأنواع معينة من اللولب إلى جعل الدورة الشهرية أقصر وأخف وزنا لأن الهرمونات التي تحتوي عليها ترقق بطانة الرحم، مما يجعل الدورة الشهرية أطول.

استخدام بعض الأدوية

وهي تؤثر على طول وتواتر الدورة الشهرية، وكذلك كمية تدفق الدم، وهي أدوية لعلاج الاكتئاب. تاموكسيفين يستخدم لعلاج حالات معينة من سرطان الثدي. ستيرويد؛

سن

يمكن أن تكون الدورة الشهرية قصيرة وخفيفة وغير منتظمة خلال فترة البلوغ وبدء الحيض، وكذلك عند النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس، بسبب تأثير الهرمونات في هذه الأعمار.

العادات وأنماط الحياة

وتشمل هذه الأنماط ما يلي التخسيس وفقدان الوزن الشديد، حيث يؤثر ذلك على كمية الدهون والهرمونات التي يمكن أن توقف عملية التبويض. ممارسة الرياضة الشديدة، وذلك لعدة عوامل منها النحافة الشديدة ونقص الدهون في الجسم. التوتر الشديد والقلق اللذين يؤثران مؤقتًا على الهرمونات في الجسم التي تنظم الدورة الشهرية، وتتوقف الإباضة ويتوقف الحيض، وعادة ما تعود الدورة الشهرية بمجرد زوال التوتر.

الاختلالات الهرمونية

تشمل هذه الاضطرابات ما يلي مشاكل الغدة الدرقية سواء كانت مفرطة النشاط أو غير نشطة والتي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وقد تؤدي إلى توقفها، وتتنوع أعراض مرض الغدة الدرقية حسب المرض نفسه وقد تسبب أو تفقد الوزن أو تسارع ضربات القلب أو الخمول والإرهاق العام. وصعوبة النوم. متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.