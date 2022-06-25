أسباب تأخر الدورة الشهرية بعد ترك حبوب منع الحمل

أسباب تأخر الدورة الشهرية بعد الإقلاع عن حبوب منع الحمل – تعاني النساء من مشاكل متعددة بسبب استخدام حبوب منع الحمل، والتي تمنع إفراز بعض الهرمونات المنتجة للبيض، وتوقف الدورة الشهرية، وإذا تركت هذه الحبوب، فإن الدورة الشهرية يتأخر بعد ذلك حدوث تغيرات في جسم المرأة تعمل على عودة انتظام الدورة الشهرية، وهذه الظاهرة تسبب حالة نفسية سيئة عند معظم النساء يمكن أن تؤثر على صحتهن، لأسباب عديدة سنراجع من خلالها هذه المقالة.

ما أسباب تأخر الدورة الشهرية بعد تناول حبوب منع الحمل

الرضاعة الطبيعية بسبب هرمون البرولاكتين.

بسبب التغيرات الهرمونية عند النساء.

ضعف الغدة الدرقية.

وجود أورام حميدة في الغدة النخامية.

تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية.

تتعرض المرأة لضغوط نفسية وقلق وتوتر يوقف التبويض ثم يؤخر الحيض.

التمارين المنشطة.

التغيرات التي تحدث في جسم المرأة، مثل النحافة أو السمنة.

تقدم العمر أو انقطاع الطمث.

تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على الدهون والكربوهيدرات.

تناول بعض الأدوية، مثل أدوية الاكتئاب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية السرطان.

ما هي أعراض تأخر الدورة الشهرية بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل