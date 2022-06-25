تفرح الأم عندما تلد لها طفلًا، وتبدأ في مراقبة نموه حتى يخطو خطواته الأولى، ثم يبدأ الطفل في السنة الأولى من حياته بالعديد من التغييرات المهمة التي تحدث أثناء تطور مراحله، وهنا قد يعاني بعض الأطفال أيضًا خلال هذه الفترة من مشاكل معينة تتعلق بالنمو والتطور مما يسبب القلق والخوف لدى الأم.

أسباب تأخر المشي عند الأطفال

تتعدد أسباب تأخر المشي عند الأطفال، ومن أهمها

يتأخر الأطفال المولودين قبل الأوان من شهر إلى شهرين عن المعدل الطبيعي.

الأطفال الذين يعانون من فرط حركة المفاصل وانخفاض توتر العضلات ومتلازمة داون. في بعض الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للوصول إلى المعالم. ترتبط التأخيرات بحركة العضلات وضعفها وضيقها المرتبط بفرط حركة المفاصل.

ضعف عضلات الكاحل لا يقوم بعض الأطفال بتقويم أقدامهم عند الوقوف.

الأطفال الذين يفرطون في الحذر في استكشاف طرق جديدة والخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم غالبًا ما يكونون أقل نشاطًا، وليس لديهم رغبة أو دافع للوقوف، أو تحدي توازنهم للعب.

ساعد الطفل على المشي

هناك عدة طرق لمساعدة الطفل على بدء المشي بسرعة عندما يحين وقت تعلم المشي، بما في ذلك