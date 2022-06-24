أسباب تراجع الشعر والحل لذلك

من المعروف أن شعر فروة الرأس له ثلاث مراحل

أناجين مرحلة التأخر (Catagen) مرحلة التيلوجين

حوالي 90٪ من شعر فروة الرأس في طور النمو. لذلك لا نشعر بخسارة ملحوظة بشكل يومي،

ولكن عندما تؤثر المشاكل الصحية بشكل مثالي على نمو بصيلات الشعر، فإنها تدخل مرحلة الكمون والسقوط مبكرًا، وتستغرق الفترة من الدخول المبكر إلى مرحلة الكمون حتى بداية هطول الأمطار حوالي 4 أشهر ؛

لذلك، إذا حدثت مشاكل صحية خطيرة، مثل اتباع نظام غذائي صارم، أو ارتفاع حاد في درجة الحرارة (حمى) أو عدوى بكتيرية خطيرة، أو العمليات الجراحية، أو الولادة، فإن الاندفاع سيكون ملحوظًا بعد حوالي أربعة أشهر من الحدث الذي تسبب فيه.

أسباب تساقط الشعر

High 5-Alpha-Reductase – إنزيم يحول التستوستيرون إلى شكل أقوى من هرمون التستوستيرون يسمى DHT

مستويات عالية من الأندروجين (هرمونات الذكورة). أعراض ارتفاع الأندروجين (عند النساء – متلازمة المبيض المتعدد الكيسات) نمو شعر الوجه، حب الشباب، تضخم الحنجرة، نمو شعر الوجه.

مثبطات اختزال 5-ألفا الطبيعية

زنك، أوميغا 3، فيتامين ب 2

حل مشكلة ارتفاع الأندروجين (عند النساء)

اتبع نظام كيتو الغذائي الصحي