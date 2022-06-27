أسباب تساقط الشعر للرجال

أسباب تساقط الشعر عند الرجال – يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل. يمكن أن يكون نتيجة عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية أو حالات طبية أو أدوية. يمكن لأي شخص أن يعاني من تساقط الشعر، لكنه أكثر شيوعًا عند الرجال.

يشير الصلع عادةً إلى تساقط الشعر المفرط من فروة رأسك. تساقط الشعر الوراثي، التقدم في السن هو السبب الأكثر شيوعًا للصلع. بعض الناس يفضلون عدم معالجة تساقط الشعر أو إخفاءه. قد يغطيه الآخرون بقصات الشعر أو القبعات أو الأوشحة. لا يزال البعض الآخر يختار أحد العلاجات المتاحة لمنع تساقط الشعر واستعادة نموه.

قبل متابعة علاج تساقط الشعر، تحدث إلى طبيبك حول سبب تساقط الشعر وخيارات العلاج.

أعراض تساقط الشعر عند الرجال

يمكن أن يظهر تساقط الشعر بطرق مختلفة، اعتمادًا على أسبابه. يمكن أن يحدث فجأة أو تدريجيًا ويؤثر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل. بعض أنواع تساقط الشعر مؤقتة والبعض الآخر دائم.

يمكن أن تشمل علامات وأعراض تساقط الشعر ما يلي

ترقق الرأس التدريجي

إنه أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا، حيث يصيب كل من الرجال والنساء مع تقدمهم في العمر. عند الرجال، غالبًا ما يبدأ الشعر في النزول من الجبهة في خط يشبه الحرف M.

بقع صلعاء دائرية أو غير مكتملة

يعاني بعض الناس من نقاط صعبة. عادة ما يؤثر هذا النوع على فروة الرأس، ولكنه يحدث أحيانًا في اللحية أو الحاجبين. في بعض الحالات، قد تصبح بشرتك مؤلمة قبل تساقط الشعر.

ترقق الشعر المفاجئ

يمكن أن تؤدي الصدمات الجسدية أو العاطفية إلى تساقط الشعر.يمكن أن تتساقط حفنة من الشعر عند تمشيط أو غسل شعرك أو حتى بعد شد خفيف. يتسبب هذا النوع من تساقط الشعر عادة في ترقق الشعر بشكل عام وليس ظهور بقع صلعاء.

تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم

يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية والعلاجات، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم. عادة ينمو الشعر.

متى تستشير الطبيب

أخبر طبيبك أيضًا إذا لاحظت تساقطًا مفاجئًا أو غير مكتمل أو أكثر من المعتاد للشعر عند تمشيط أو غسل شعر طفلك أو طفلك أو شعر نفسك. قد يشير تساقط الشعر المفاجئ إلى حالة طبية أساسية تتطلب العلاج.

أسباب تساقط الشعر عند الرجال

عادة ما يفقد الناس حوالي 100 شعرة في اليوم. لا يسبب هذا عادة أي ترقق ملحوظ في شعر فروة الرأس حيث ينمو الشعر الجديد في نفس الوقت. يحدث تساقط الشعر عندما تتعطل دورة نمو الشعر هذه أو عندما تتلف بصيلات الشعر وتُستبدل بنسيج ندبي.

عادة ما يرتبط تساقط الشعر بواحد أو أكثر من العوامل التالية

تاريخ العائلة (علم الوراثة)

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تسمى الصلع الذكري أو الصلع الأنثوي. عادة ما يحدث تدريجياً مع تقدم العمر في أنماط يمكن التنبؤ بها.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية

يمكن أن تسبب العديد من الحالات تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك التغيرات الهرمونية بسبب الحمل والولادة وانقطاع الطمث ومشاكل الغدة الدرقية. تشمل الحالات الطبية داء الثعلبة (al-o-PEE-she-u-ar-eA-tuh)، الذي يسبب تساقط الشعر إلى أجل غير مسمى، والتهابات فروة الرأس مثل اضطراب نتف الشعر. MAI) .- ني آه).

الأدوية والمكملات الغذائية

يمكن أن يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة في علاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس. قد لا ينمو الشعر كما كان من قبل.

حدث مرهق للغاية

يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر بشكل عام بعد عدة أشهر من الصدمة الجسدية أو العاطفية. هذا النوع من تساقط الشعر مؤقت.

بعض تسريحات الشعر والعلاجات

يمكن أن يتسبب تساقط الشعر المفرط أو تسريحات الشعر التي تسحب شعرك بقوة شديدة، مثل أسلاك التوصيل المصنوعة أو ذرة الذرة، في نوع من تساقط الشعر يسمى ثعلبة الشد. يمكن أن تتسبب علاجات الشعر بالزيت الساخن والبروتين في التهاب بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر. إذا حدث تندب، فقد يكون تساقط الشعر دائمًا.

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر، بما في ذلك

أسباب وراثية

سن

خسارة وزن كبيرة

حالات طبية معينة، مثل مرض السكري والذئبة

ضغط العصب

منع تساقط الشعر للرجال

تحدث معظم حالات الصلع بسبب العوامل الوراثية (الصلع عند الذكور والصلع الأنثوي). لا يمكن تجنب هذا النوع من تساقط الشعر.

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