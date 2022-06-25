أسباب تكون الشعر الدهني وعلاجه

أسباب الشعر الدهني وعلاجه – تصنف مشاكل الشعر من حيث الحيوية والترطيب إلى نوعين ؛ الشعر الجاف والشعر الدهني، وكلاهما من أكثر المشاكل شيوعًا عند الفتيات والتي تحتاج إلى حل، وفي هذا المقال سنناقش كيفية إصلاح مشكلة الشعر الدهني وكيفية معالجته وما يسببه. هذه المشكلة لذا ابق معنا.

اسباب الشعر الدهني

زيادة إفراز الدهون والزيوت في الغدد الدهنية بالرأس مقارنة بمعدلها الطبيعي.

التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم خلال فترة البلوغ أو الدورة الشهرية.

أسباب وراثية، لأن أنواعًا معينة من العائلات تحمل هذه السمة في حمضها النووي وتنقلها من شخص إلى آخر، ويزداد حدوث هذه المشكلة إذا كان الوالدان من نفس العائلة ومن نفس العائلة.

عدم العناية بالشعر أو غسله من الأسفل وإهمال فروة الرأس.

التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة مما يزيد من معدل تعرق الجلد بما في ذلك فروة الرأس. الإفراط في استخدام الحمامات الزيتية والمكيفات، معتقدين أنها ستحل المشكلة، لكنها في الواقع ستزيد الأمر سوءًا.

إن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية لن يؤدي فقط إلى زيادة نسبة إفراز الدهون في فروة الرأس، بل سيزيد من وزنك أيضًا.

أسباب وعلاج الشعر الدهني علاج الشعر الدهني