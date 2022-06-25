أسباب تكون الشعر الدهني

تصنف مشاكل الشعر من حيث الحيوية والترطيب إلى نوعين ؛ الشعر الجاف والشعر الدهني، وكلاهما من أكثر المشاكل شيوعًا عند الفتيات والتي تحتاج إلى حل، وفي هذا المقال سنناقش كيفية إصلاح مشكلة الشعر الدهني وكيفية معالجته وما يسببه. هذه المشكلة لذا ابق معنا.

اسباب الشعر الدهني