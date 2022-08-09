أسباب تمركز الجنين في الجانب الأيمن، يعتبر مدة الأسابيع الأولى من الحمل من الأسابيع المهمة جدا للجنين وهي من الأسابيع التي بها أخبار جيدة، فيتكون بها الشكل الجنين مثل تكوين الفك والخدين والذقن والعينين والأذنين والأنف، وفي اماكن مختلفة حيث يبدأ الكلي والكبد والرئتين في أخذ أوضاعهم الصحيحة، ويدق القلب أكثر من 80 مرة في الدقيقة ومع كل هذا التقدم العلمي ولاكتشافي في ذلك الوقت يكون حجم الجنين ليس أكبر من المسمار الصغير.

أسباب وضع الجنين على الجانب الأيمن

وأما أسباب تمركز الجنين في جانبه الأيمن، فيمكن القول إن هذا يرجع إلى أن الجنين “ذكر”، ومن هنا يتبين أنه إذا تمركز الجنين في الجانب الأيسر، فإنه يكون الجنين. أنثى.

الحركة الطبيعية للجنين

في بداية الحمل وخاصة الحمل الأول لم تشعر المرأة بأي نوع من حركات الجنين، حيث بدأت تشعر بالحركة في الشهر الخامس، ويتراوح ذلك من الأسبوع الثامن عشر حتى الأسبوع.

في حال كان هذا هو الحمل الثاني أو الثالث للمرأة، يمكن للمرأة أن تشعر بالحركة من الأسبوع السادس حتى الأسبوع

كما أن هناك بعض الحالات التي لا تستطيع بسهولة الشعور بحركات الجنين، ويرجع ذلك إلى زيادة وزن المرأة ووجود تراكمات دهنية في منطقة البطن.

لكن مع مرور الأشهر يزداد الشعور بالحركة، وتبدأ المرأة في الشعور بالحركة بشكل تدريجي.

في أي جانب من الرحم يتشكل الجنين

خلال عرضنا لأسباب تمركز الجنين في الجانب الأيمن نود أن نوضح أن الجنين يمر بمراحل عديدة ومختلفة يمكن توضيحها من خلال ما يلي

الأسبوع الثالث

خلال هذا الأسبوع تحدث بعض التغييرات، حيث تبدأ البويضة الملقحة بالانقسام عدة مرات، وتنتقل البويضة من قناة فالوب حتى تصل إلى جدار الرحم، ومن هنا يبدأ الحمل.

الأسبوع الرابع

هذا الأسبوع، يشبه حجم الجنين حبة الخشخاش، ثم يصبح مستقرًا في الرحم، ويخضع الجنين للعديد من الانقسامات بشكل مستمر، ويعمل نصف الخلايا فقط على تكوين الجنين.

الأسبوع الخامس

حجم الجنين في ذلك الأسبوع مشابه للبرتقالة، فهو على شكل كرة وذيل، ومن هنا يبدأ تكوينه حيث يتم تنظيم الدورة الدموية له.

يمكن أيضًا ملاحظة نبضه من خلال الموجات فوق الصوتية.

أما المرأة فهي تشعر بكل أعراض الحمل المتعبة، حيث تعاني من القيء والغثيان والشعور وتورم الثديين وعدم القدرة على القيام بالأعمال اليومية.

ثم يجب على المرأة، عند الشعور بهذه الأعراض، إجراء اختبار الحمل.

في تلك الفترة يظهر الأنبوب العصبي، لذلك يوصى بتناول حمض الفوليك مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المعاناة من السنسنة المشقوقة.

الأسبوع السادس

خلال هذه الفترة يكون الجنين يشبه برغي صغير في حجمه بالرغم من حدوث تغيرات عديدة تتمثل في مظهر العينين والخد والفم والأذن والأنف.

كما يُظهر الرئة والكلى والكبد ويزيد معدل ضربات القلب، حيث يصل إلى العديد من النبضات في الدقيقة، حتى 80 أو أكثر.

الأسبوع السابع

في هذه الفترة، الحجم مثل حبة العنب، وتحدث الكثير من التطورات والتغيرات في الرأس، ويتشكل النمو العصبي.

يتشكل اللسان وبعض النتوءات أيضًا في الذراع والساق والكليتين، وبالتالي تبدأ الأنشطة المختلفة.

الأسبوع الثامن

حجم الجنين في هذه الفترة يشبه حبة التوت أو أكبر قليلاً منه، وتظهر عليه الكثير من التطورات، حيث يظهر جسم الجنين على شكل زاحف.

كما أن ضربات القلب سريعة جدًا.

عند مقارنة دقات قلب الجنين بنبض البالغ يكون معدله ضعيفًا، وأما حركاته فيحدث بعض الحركات التي لا تستطيع الأم الشعور بها.

الأسبوع التاسع

في ذلك الوقت، كان الحجم مشابهًا لحجم الزيتون، وكان الطول يصل إلى 4 سم. من خلال الموجات فوق الصوتية، تستطيع الأم سماع دقات قلب الجنين.

تطور الجنين من الأسبوع العاشر

أصبح من الممكن الآن توضيح تطور الجنين من الأسبوع العاشر، من خلال عرض أسباب وضع الجنين على الجانب الأيمن. وتشمل هذه التطورات ما يلي

الأسبوع العاشر

يصل طول الجنين إلى 4 سم ووزنه 2 غرام. تتشكل الكاحلين والركبتين، وتحدث العديد من النتوءات تحت اللثة، وتتطور الخصيتان في حالة كون الجنين “ذكراً”.

الأسبوع الحادي عشر

يصل طول الجنين إلى 5 سم، وتنمو الأظافر وتنمو بصيلات الشعر، وفي حالة الفتاة يبدأ المبيض في النمو.

تبدأ العديد من الأعضاء والحواس في الظهور، بما في ذلك الأذن واليد والقدم والأصابع، سواء باليد أو القدم، وكذلك الفم مع ظهور الحنك واللسان.

الأسبوع الثاني عشر

الحجم في هذا الأسبوع يشبه البرقوق، أما بالنسبة للوزن فهو يصل إلى 7 جرام والطول 5 سم، ويبدأ تكوين الأنظمة داخليًا.

حيث يتم تكوين الجهاز الهضمي، يتم أيضًا إنتاج خلايا الدم البيضاء بواسطة نخاع العظام.

تبدأ الغدة النخامية في التكون ومن هنا تبدأ في إنتاج الهرمونات الجنسية.

الأسبوع الثالث عشر

تتشكل العظام الصغيرة للذراع والساق، وتبدأ الحبال الصوتية في النمو، وتبدأ الأمعاء في التحرك، وغالبًا ما يكون الإبهام في الفم.

الأسبوع الرابع عشر

خلال هذا الأسبوع، يكتمل الفم، وتقوم الأمعاء بنشاطها الكامل، ويبدأ إنتاج الفضلات الناتجة عن بدء حركة الأمعاء، وتسمى هذه الفضلات بالعقي.

كما يبدأ جسم الجنين بالامتلاء بالشعر، وهذا الشعر يجعله أكثر دفئًا ولا داعي للقلق إذا كان شديدًا في الجسم.

الأسبوع الخامس عشر

يصل وزن الجنين إلى 45 جرام وحجمه 12.5 سم وطوله 18 ملم. يستطيع الجنين تحريك أصابع اليدين والقدمين ويبدأ الوجه بكل تفاصيله في الظهور.

الأسبوع السادس عشر

خلال هذا الوقت، تتطور عضلات وعظام الأذن، وتبدأ العين في العمل.

الأسبوع السابع عشر

هذا الأسبوع يتعلم المص والبلع، ويزداد معدل ضربات قلبه، حيث يتراوح بين 140 و 150 نبضة في الدقيقة.

الأسبوع الثامن عشر

يخضع الجنين للعديد من التطورات، مثل التدحرج والجلوس والوقوف، وكذلك الركل والضرب داخليًا في البطن.

الأسبوع التاسع عشر

تتشكل فيه الغدد الليمفاوية، وهذه العقد عبارة عن دهون بيضاء تغطي الجلد وتحميه من السوائل التي تحيط به.

حركة الجنين من الأسبوع العشرين

الأسبوع العشرون

يمكن للوالدين معرفة جنس الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى.

الأسبوع الحادي والعشرون

يجب أن تتبع الأم وتناول الكثير من الطعام الصحي حيث يبدأ الجنين في تطوير حاسة التذوق.

الأسبوع الثاني والعشرون

هذا الأسبوع، يمكن للطفل أن يسمع صوت الأم، ويبدأ الحاجبان والرموش بالظهور، ويصل وزنه إلى 360 جرامًا.

الأسبوع الثالث والعشرون

تظهر عظام وأعضاء الطفل عندما يبدأ الجلد في التكون ويمكن رؤية الأوردة والشرايين.

الأسبوع الرابع والعشرون

يمكن للطفل أن يسمع الصوت العالي وتنمو رموشه وحواجبه وشعره بالكامل.

حركة الجنين من الأسبوع الخامس والعشرين

أما بالنسبة لحركة الجنين من الأسبوع الخامس والعشرين فيمكن توضيح ما يلي

الأسبوع الخامس والعشرون

تتشكل الأكياس الهوائية في الرئتين وتتكون الشعيرات الدموية تحت الجلد.

الأسبوع السادس والعشرون

يبدأ الجنين في فتح عينيه، ويكتمل نمو جفونه، ويكون الجنين أكثر نشاطًا وقدرة على الحركة.

3- الأسبوع السابع والعشرون

يجب على الأم أن تتحدث مع جنينها كثيرًا حتى يتم تبادل الحب ومشاعر المودة بينها وبين الجنين حتى يتمكن هذا الأسبوع من التمييز والإحساس بصوت الأم.

4- الأسبوع الثامن والعشرون

يتم تطوير الكثير من المهارات لدى الجنين وهي المص والسعال.

الأسبوع التاسع والعشرون

يصل وزن الطفل إلى 1 كجم وتشعر الأم بركلات الطفل أكثر فأكثر.

الأسبوع الثلاثين

تبدأ درجة حرارة جسمك بالتكيف، وتبدأ أجزاء من دماغ الجنين في النمو.

الأسبوع الواحد والثلاثون

سرعان ما ترتفع الوصلات العصبية في الدماغ والحواس الخمس والأطراف النامية.

الأسبوع الثاني والثلاثين

يبدأ الجنين في القيام ببعض تمارين التنفس والبلع الأخرى.

الأسبوع الثالث والثلاثين

تحدث الكثير من التطورات في الجهاز المناعي للجنين، حيث يساعد ذلك على مواجهة الفيروسات والبكتيريا.

الأسبوع الرابع والثلاثون

فيه تتشكل الطبقة الدهنية.

الأسبوع الخامس والثلاثون

ينمو الدماغ بشكل مفرط ويصبح الرأس من الخارج ناعمًا.

الأسبوع السادس والثلاثون

تتشكل العظام والغضاريف وتصبح أكثر ليونة، ويصل وزنها إلى 2.1 كجم.

الأسبوع السابع والثلاثون

يبلغ متوسط ​​وزن الجنين في هذه الفترة 2.35 كجم، ويصل قطر رأسه إلى 90 ملمًا، كما أنه يخضع للعديد من التغييرات التي تجعله متطورًا بشكل كامل.

الأسبوع الثامن والثلاثين

يزن الجنين 2.5 كيلوجرام، وقطر رأسه 92 ملليمترًا، وبذلك يكون قد اكتمل نموه أيضًا.

الأسبوع التاسع والثلاثون

ثم تختفي كل تجاعيد الجلد وتتشكل جميع أعضائه بشكل كامل.

الأسبوع الأربعين

يصل وزنه إلى 3 كيلوجرام، ويصل حجم الفخذ إلى 5 سنتيمترات، ويصل طوله إلى 75 ملم.

كما أنه يوفر الأجسام المضادة للطفل من خلال المشيمة، حيث أنه من المهم محاربة الفيروسات والبكتيريا في الأشهر الستة الأولى بعد ولادة الطفل.

بالطبع، يجب أن تكون الرضاعة الطبيعية منتظمة أيضًا، فهي عامل مهم في مقاومة البكتيريا والالتهابات.

يعتبر تواجد المولود في المكان الأيمن وهذا يعني أن الجهة اليمين من الجسم هي مسكن للأولاد، وهناك مثل يقول “اليمين بيت الذكور ”، أي أن الجهة اليسرى هي بيت الإناث، وهذا يعني أن تموضع الجنين جهة اليمين يعني المرأة تكون حامل في ولد أما تركز المولود جهة اليسار يعني أن المولود أنثي.