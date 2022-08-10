أسباب حب لفت الانتباه وأبرز أساليبه

استعرضت الأخصائية الاجتماعية نورا السليمان بعض الأسباب التي قد تدفع البعض إلى حب جذب الانتباه من الآخرين.

# صباح_السعودية | تعرف على أسباب الحب لجذب الانتباه مع الأخصائية الاجتماعية نورا السليمان. # قناة_السعودية pic.twitter.com/170nhjoorY

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 10 أغسطس 2022

أسباب وراثية أو بيئية

وقال السليمان خلال حواره مع التلفزيون السعودي، الأربعاء، إن هذه الأسباب قد تكون وراثية من خلال الأب والأم، أو بيئية لتعويض قلة الرقة أثناء مرحلة التربية، أو نفسية كمتنفس لمختلف الصعوبات. .

تقنيات الانتباه

ولفت إلى أن هناك أساليب يتبعها هؤلاء لجذب انتباه الآخرين منها تخويف الفرد وإضحاك أفراد الجماعة عليه، حيث إن من يحبون الانتباه أكثر أنانية منه اجتماعيًا، بسبب حبهم له. لفت الانتباه إلى أنفسهم والتحكم في مسار المحادثة.