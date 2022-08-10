أسباب حرارة القدمين عند الرجال، تُعتبر ظاهرة حرارة القدمين والاحساس بشكل موجع بسخونة القدمين وحرارتها مرتفعة حالة شائعة، وغالباً ما تكون بسبب عن حدوث تعب او تعفن في أعصاب القدم، وفي بعض الاصابات قد تكون الحرارة بسيطة ، إلّا أنّها في اوقات أخرى قد تكون شديدة ومُزعجة وموجعة لدرجة أنّ الوجع قد يبعد النوم عن المصاب، وقد يُرافق الشعور بالحرارة الشعور بالوخز والخدران.

أسباب سخونة القدمين عند الرجال

يشعر الكثير من الرجال بالحرارة في القدمين خاصة في الليل حيث يشعر الشخص بوجود حرارة في القدمين وخاصة في أصابع القدم، وهذه الحرارة تصاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل الألم والاحمرار والعديد من الأعراض الأخرى.

وهو الشيء الذي يجعل الرجل يشعر بالضيق وعدم الراحة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومن أسباب سخونة القدم عند الرجال ما يلي

يعاني المريض من احمرار مؤلم في الأطراف.

الإصابة ببعض التهابات الأوعية الدموية.

تم تشخيص إصابة الشخص بمتلازمة جيلان باريه.

يعاني المريض أيضًا من الساركويد.

وكذلك التعرض لمرض التهابات مزيلة للميالين.

1- شرب الكحول

الكحول من الأشياء التي تسبب الكثير من الأضرار لجسم الإنسان، خاصة إذا شرب الإنسان كميات كبيرة منه، كما أنه يسبب الكثير من الأضرار لأعصاب الجسم بشكل عام وأعصاب اليدين والقدمين بشكل خاص.

وهناك مصطلح طبي لهذا، وهو الاعتلال العصبي الكحولي، حيث يتسبب ذلك في عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية والعناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

مما يؤثر سلبًا على جميع أجزاء الجسم، والكحول مادة سامة تسبب تلفًا للعديد من الأعضاء وخاصة الكبد.

2- ضعف الغدة الدرقية

يعاني الشخص من العديد من الاضطرابات في الغدة مما يؤثر على إنتاج الهرمونات في الجسم. ونتيجة لهذا الخلل، يعاني المريض من أعراض عديدة منها وخز وتنميل في اليدين والقدمين.

يؤدي نقص الهرمون في هذه الغدة أيضًا إلى تلف العديد من الأعصاب، مما يؤثر على الجسم بأكمله.

3- سوء التغذية

التغذية هي الأساس الذي يساعد على تقوية الخلايا العصبية والحفاظ على صحتها. عندما يعاني الإنسان من نقص في التغذية، لا يستطيع الجسم الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها، وبالتالي يؤثر ذلك على الأعصاب.

وهذا يزيد من فرص إصابة الفرد بتلف الأعصاب، وهو أحد أسباب سخونة القدم عند الرجال، خاصة إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين ب 12 والكبريت والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.

وبالتالي، يصاب الشخص باعتلال الأعصاب المحيطية، مما يؤدي إلى العديد من المخاطر على الشخص.

4- الإصابة بمرض الإيدز

تعاني نسبة كبيرة من المصابين بهذا المرض من الحرارة الشديدة في القدمين نتيجة العديد من الاضطرابات التي تسبب تلف الأعصاب.

5- يعاني المريض من مرض مزمن في الكلى

يصاب الإنسان بهذا المرض عند إصابته ببعض الاضطرابات في الكلى، والتي لم يتلق لها العلاج المناسب، مما يتسبب في تطور الأمر وإحداث الضرر.

وبالتالي فإن هذا يؤثر على الوظائف التي تقوم بها وهي التخلص من السموم الموجودة في الجسم والبول والأشياء الأخرى التي تمنع تراكم السموم.

عندما يحدث هذا الخلل، تتراكم السموم في الجسم، مع الاحتفاظ بكمية كبيرة من السوائل في جسم المريض، مما يؤدي في النهاية إلى اعتلال الأعصاب.

6- العلاج الكيميائي

كثير من المرضى الذين يعانون من أمراض سرطانية يحصلون على هذا النوع من العلاج، للقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم، ولكن هذا النوع من العلاج يسبب العديد من الآثار الجانبية.

بما في ذلك معاناة المريض من تلف الأعصاب، ويسبب شعورًا بالحرارة في القدمين واليدين.

7- اعتلال الأعصاب السكري

ينتج هذا المرض عن مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، حيث يتسبب في العديد من الأضرار للأعصاب التي يمكن أن تتطور وتتسبب في تلف الأعصاب الشديد.

وهو ما يسبب الحرارة والألم الشديد في القدمين.

8- الإصابة بالملوثات الفطرية

وهي إصابة المريض ببعض التهابات القدم وهو ما يسمى بمصطلح طبي يسمى قدم الرياضي، وتؤثر هذه المشكلة على حوالي 25٪ من سكان العالم وهي ليست نسبة ضئيلة.

تعتبر هذه الالتهابات من أسباب ارتفاع درجة حرارة القدمين عند الرجال، لذلك يجب أن يخضع المريض للعلاج المناسب للتخلص من هذه الالتهابات حتى لا تتسبب في انتشارها في الجسم بشكل عام، مما يؤدي إلى العديد من المخاطر الأخرى.

9- اعتلال الأعصاب الوراثي

يُصاب الشخص بهذا المرض نتيجة وجود بعض العوامل الوراثية، حيث يُطلق على هذا المرض مصطلح طبي (مرض شاركو ماري توت) وهو أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، ومن أكثر أسباب الإصابة بالحرارة شيوعًا. قدم في الرجال.

10- التعرض للمعادن الثقيلة

وهذا يسبب وخزًا وألمًا في القدمين، مع ارتفاع معدل حرارة الجسم، ويشعر بعض المرضى بحرقة شديدة في القدمين واليدين، نتيجة لتراكم هذه المعادن التي تكون الرصاص أو الزرنيخ.

يمكن أن يتطور أيضًا ويؤدي إلى تسمم في الجسم، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب الشديد.

أعراض سخونة القدمين

هناك بعض الأعراض المصاحبة لحرارة القدمين عند الرجال، لكن ليس شرطا أن يعاني منها كل المرضى، وتتمثل هذه الأعراض في الآتي

يلاحظ المريض احمرار شديد في الجلد.

يعاني من آلام شديدة في القدمين.

الشعور بوخز في القدمين.

تزداد درجة حرارة القدمين، وتزداد درجة الحرارة ليلاً.

يشعر المريض بثقل في القدم.

قد يشعر بعض المرضى بتنميل في الأصابع بشكل عام، أو تنميل في القدمين بشكل عام.

تشخيص درجة حرارة القدمين عند الرجال

يقوم الطبيب ببعض الإجراءات للتعرف على أسباب الحرارة في القدمين عند الرجال، ولكن إذا كان المريض يعاني من مرض السكري، فلن يقوم الطبيب بإجراء هذه الفحوصات لأنها من الأعراض الطبيعية التي يسببها المرض.

في حالات أخرى يقوم الطبيب بإجراء بعض التحاليل وهي كالتالي

في حالة تقدم حالة المريض، يجوز للطبيب أخذ خزعة من النسيج العصبي الموجود في جسم المريض لفحصه تحت المجهر.

كما يقوم الطبيب بإجراء بعض الفحوصات على الأعصاب للتأكد من عدم وجود خلل يسبب هذه المشكلة.

يطلب الطبيب عمل مخطط كهربائي للعضلة يقوم من خلاله بفحص صحة العضلات في جسم المريض ومدى قدرة تلك العضلات.

عمل تحاليل الدم والبول والنخاع وكذلك طلب فحص نسبة الفيتامينات في الجسم وذلك بأخذ عينة من دم المريض.

علاج حرارة القدم عند الرجال

بعد أن يقوم الطبيب بإجراء هذه الفحوصات يمكنه تحديد السبب الذي يؤدي إلى هذه المشكلة، وبالتالي تحديد العلاج المناسب للمريض. طرق العلاج هي كما يلي

1- استخدام مضادات الاكتئاب

تحتوي هذه الأدوية على بعض المواد التي من شأنها أن تساهم في التخلص من مشكلة سخونة القدمين، لكن هذا النوع من العلاج يجب أن يستخدم باستشارة طبية.

من أجل تحديد الجرعة، لأن الاستعمال الخاطئ يسبب العديد من المخاطر، ومن هذه الأدوية

2- دولوكستين

هي مجموعة من مثبطات امتصاص السيروتونين، والتي تساهم في تخفيف الألم الناجم عن تلف الأعصاب والاعتلال العصبي السكري.

المعاناة من فقدان الشهية.

الشعور بجفاف في الفم.

كما يعانون من الإمساك.

يلاحظ المريض رغبة مستمرة في النعاس.

بالإضافة إلى الشعور بالتعب بشكل عام في الجسم.

الشعور بالغثيان

2- أميتريبتيلين

يستخدم هذا الدواء بشكل أساسي في علاج الاكتئاب ولكنه يساهم في علاج العديد من المشاكل الأخرى التي تحفز النشاط البدني للمريض. يفضل تناول هذا الدواء ليلاً للتخفيف من حرارة القدمين.

كما أنه يساعد المريض على النوم، بالإضافة إلى أنه يخفف الآلام الناتجة عن التلف والاعتلال العصبي. على الرغم من الفوائد العديدة التي يوفرها الدواء، فقد يعاني المريض من بعض الآثار الجانبية، وهي كالتالي

زيادة التعرق

وجود بعض مشاكل الرؤية.

يلاحظ المريض زيادة احمرار الوجه.

الشعور بالدوار

تشوهات ضربات القلب.

قد يعاني بعض المرضى من صعوبات أثناء التبول.

زيادة أوقات الإغماء.

3- بريجابالين

يستخدم هذا الدواء لتقليل نشاط الخلايا العصبية وتسكين الألم وتقليل الإشارات العصبية التي تسبب العديد من الأعصاب، كما يلعب دورًا رئيسيًا في علاج الالتهابات. هناك بعض الآثار الجانبية الناتجة عن استخدامه، وهي كالتالي

الشعور المستمر بالغثيان.

قد يسبب زيادة الوزن لدى بعض المرضى.

ظهور بعض التورم في اليدين أو القدمين.

وجود بعض الاضطرابات في الرؤية.

يعاني من الإسهال.

4- دواء نيورونتين Neurontin

وهو من الأدوية الفعالة في علاج الاعتلال العصبي. كما أنه يساعد في تنظيم الناقلات العصبية، وبالتالي يساهم في تنظيم كهرباء الدماغ. كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في علاج الخلل الذي يصيب الجهاز العصبي، ويعمل على تقليل الألم.

قد يعاني المرضى من بعض الآثار الجانبية بعد استخدام هذا الدواء، وهذه الآثار هي كما يلي

شعور بالنعاس؛

عدم قدرة بعض المرضى على التحكم في حركات الجسم.

زيادة الوزن.

كما تشعر بالدوار باستمرار.

نصائح لعلاج سخونة القدمين

هناك بعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند استخدام الدواء لعلاج المرض بسرعة وفعالية، لكن استخدام هذه النصائح يعتمد على أسباب سخونة القدم عند الرجال، وهذه النصائح هي كما يلي

قد يُنصح المريض باستخدام بودرة القدم، لأنها تعمل على التخلص من الرطوبة الموجودة في القدمين.

عندما تكون هذه المشكلة ناتجة عن استخدام بعض الأدوية، فقد يأمر الطبيب باستبدال بعض الأدوية للتخلص من المشكلة.

إذا كان المريض يعاني من التهابات فعليه اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويفضل تدليك القدمين بشكل مستمر وخاصة عند الشعور بالألم وذلك لتنشيط الدورة الدموية مما يقلل من شدة الألم.

يمكن للطبيب أن يضع قدميه في الماء البارد لعدة دقائق.

إذا كان المريض يعاني من مرض السكري فعليه الحرص على تنظيم مستوى السكريات في الجسم.

عدم الوقوف لفترات طويلة.

يفضل أن يرتدي الشخص أثناء درجات الحرارة المرتفعة أحذية مفتوحة للسماح للهواء بالوصول إلى القدمين حتى يتمكنوا من التنفس.

يمكن للمريض أن يخفف آلام الأعصاب عن طريق تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكركمين، حيث أنه مادة مضادة للبكتيريا.

تجنب ارتداء الأحذية المبللة أو الجوارب لأنها تسبب تبلل القدمين مما يزيد من شدة الألم.

كما يفضل وضع القدمين في وعاء يحتوي على ماء مضاف إليه الملح الإنجليزي أو خل التفاح، لأنه يساهم في التخلص من السموم.

شرب الأعشاب التي تحتوي على مضادات الأكسدة، حيث تساهم في التخلص من السموم في الجسم، وعلاج الالتهابات.

الوقاية من سخونة القدمين

هناك بعض النصائح الوقائية التي تساهم في تقليل فرص الإصابة، وهذه النصائح كالتالي

ابتعد عن الكحول.

ممارسة الرياضة يوميا لتنشيط الدورة الدموية.

يفضل القيام برفع القدمين عند الجلوس للتأكد من وصول الدم بالطريقة الصحيحة.

كما يفضل ارتداء أنواع من الأحذية المصنوعة من الجلد أو القماش، لأنها تمنح الجسم الراحة.

لا تعرض القدم للحرارة العالية مباشرة.

الإقلاع عن التدخين.

قد يكون الجواب الأمثل لسؤال كيفية تخفيف حرارة القدمين هو البحث عن الذي سبب في زيادة الحرارة والقضاء عليه، فعلى سبيل المثال عندما يكون المُسبب هو مرض القدم الرياضي، فإنّ ذلك يكفيه دواء مضاد للفطريات ثم يعالج، وإذا كان السبب الذي ادى اليه وجود خلل في الغدة الدرقية، فإنّ معالجتها بالأدوية الغدة الدرقية.