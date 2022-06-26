أسباب حصى الكلى

حصوات الكلى عبارة عن بلورات أو كتل صلبة صغيرة تلتصق ببعضها البعض بواسطة مادة لاصقة بروتينية داخل الكلى. وفي البول، يكون المكان الأكثر شيوعًا لتشكيل حصوات الكلى هو الوعاء

أسباب جمع حصوات الكلى

الجفاف الناتج عن تناول كميات غير كافية من الماء.

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالصوديوم والبروتين والسكر.

بدانة؛

أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وأمراض الأمعاء الالتهابية.

الاستهلاك المفرط للبروتين الحيواني.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية والحمضيات.

تؤدي الأسباب الوراثية إلى زيادة إفراز الكالسيوم أو السيستين في البول.

زيادة نشاط الغدة الجار درقية. زيادة الوزن.

الأشخاص المصابون بالنقرس أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحصوات الكلى.

ركود البول.

عدوى متكررة.

أعراض حصوة الكلى

ألم مستمر في أسفل الظهر وجانبي البطن.

عدم القدرة على الاستلقاء أو البقاء في وضع واحد.

غثيان؛

زيادة الحاجة للتبول.

الشعور بألم شديد أثناء التبول.

وجود دم في البول.

أعراض حصى الكلى