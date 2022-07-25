صرح المدير التنفيذي للامتثال ومكافحة الجريمة في بنك البلاد أن إهمال البيانات المصرفية على المواقع الإلكترونية من قبل العملاء يسهل استغلاله وإساءة استخدامه.

كشط البيانات

وأضاف، في مقابلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن أسباب زيادة حالات الاحتيال المالي هي، أولاً وقبل كل شيء، إهمال العملاء لبياناتهم المصرفية ووصولهم إلى مواقع وروابط غير آمنة وغير آمنة، التي أرسلوها. لهم من خلال تطبيق WhatsApp أو من خلال الرسائل النصية.

وأضاف أن أحد أسباب زيادة حالات الاحتيال هو أيضا وهم العملاء للقيام باستثمارات كاذبة توفر لهم ثروة سريعة.