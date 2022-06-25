أسباب سيلان الأنف الدائم وعلاجه

يعتبر سيلان الأنف مفيدًا إذا كان في الوضع الطبيعي التخلص من الفيروسات والمخاط الزائد في الأنف خارج الجسم، إلا إذا كنت تعاني من سيلان الأنف بشكل مستمر، وهذا يستدعي الحاجة إلى استشارة الطبيب أو على الأقل العلاج. عند معرفة السبب، حيث أنه يشكل هذه الحالة مزعجة للأشخاص الذين يعانون منها لأنها تستمر على مدار العام وليس خلال مواسم معينة، وفي هذه المقالة نقدم لك المعلومات الكافية لمساعدتك في تحديد أسباب وأعراض سيلان الأنف الدائم.

أسباب سيلان الأنف بشكل دائم

التهاب الأنف المزمن، حيث يتعرض الأنف لتورم داخلي لفترة طويلة نتيجة التهيج عند دخول مواد محمولة جواً إلى الهواء، مثل الغبار أو حبوب اللقاح مثلاً.

مضاعفات نزلات البرد، من المعروف أنها تسبب إفرازات مخاطية من الأنف، خاصة من منطقة الظهر، إلى البلغم، مصحوبة بالسعال والتهاب الحلق، بالإضافة إلى التهاب الأذنين.

يؤدي التدخين إلى الإصابة بمرض السيلان في حالة التحسس لرائحته.

استنشاق الروائح التي تهيج البطانة الداخلية للأنف، مثل العطور والمواد الكيميائية والغبار.

تناول الأطعمة الحارة.

أعراض سيلان الأنف المستمر وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد بسبب انسداد الأنف.

ألم الرأس.

تجمع مخاط في الأنف.

الصداع العنقودي.

كثرة استخدام البخاخات المزيلة للاحتقان.

التهاب الجيوب الأنفية سواء الحاد أو المزمن.

اضطراب هرموني.

يستمر السيلان لأكثر من 10 أيام.

حدوث الاورام الحميدة في الأنف.

علاج سيلان الأنف الدائم

نقوم بة علاج سيلان الأنف الدائم حسب العامل المسبب ومنها