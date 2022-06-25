أسباب سيلان الأنف الدائم وعلاجه

يعتبر سيلان الأنف مفيدًا إذا كان في الوضع الطبيعي التخلص من الفيروسات والمخاط الزائد في الأنف خارج الجسم، إلا إذا كنت تعاني من سيلان الأنف بشكل مستمر، وهذا يستدعي الحاجة إلى استشارة الطبيب أو على الأقل العلاج. عند معرفة السبب، حيث أنه يشكل هذه الحالة مزعجة للأشخاص الذين يعانون منها لأنها تستمر على مدار العام وليس خلال مواسم معينة، وفي هذه المقالة نقدم لك المعلومات الكافية لمساعدتك في تحديد أسباب وأعراض سيلان الأنف الدائم.
أسباب سيلان الأنف بشكل دائم
- التهاب الأنف المزمن، حيث يتعرض الأنف لتورم داخلي لفترة طويلة نتيجة التهيج عند دخول مواد محمولة جواً إلى الهواء، مثل الغبار أو حبوب اللقاح مثلاً.
- مضاعفات نزلات البرد، من المعروف أنها تسبب إفرازات مخاطية من الأنف، خاصة من منطقة الظهر، إلى البلغم، مصحوبة بالسعال والتهاب الحلق، بالإضافة إلى التهاب الأذنين.
- يؤدي التدخين إلى الإصابة بمرض السيلان في حالة التحسس لرائحته.
- استنشاق الروائح التي تهيج البطانة الداخلية للأنف، مثل العطور والمواد الكيميائية والغبار.
- تناول الأطعمة الحارة.
- أعراض سيلان الأنف المستمر وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد بسبب انسداد الأنف.
- ألم الرأس.
- تجمع مخاط في الأنف.
- الصداع العنقودي.
- كثرة استخدام البخاخات المزيلة للاحتقان.
- التهاب الجيوب الأنفية سواء الحاد أو المزمن.
- اضطراب هرموني.
- يستمر السيلان لأكثر من 10 أيام.
- حدوث الاورام الحميدة في الأنف.
علاج سيلان الأنف الدائم
نقوم بة علاج سيلان الأنف الدائم حسب العامل المسبب ومنها
- تعتبر إمكانية استخدام بخاخات مضادات الهيستامين في حالة الحساسية للروائح القوية علاجًا فعالًا للتخلص من الاحتقان.
- تدليك مناطق معينة من الرأس، بما في ذلك الجزء العلوي من العين والأنف، واللجوء إلى هذه الطريقة إذا كان التهاب الجيوب الأنفية وراء مرض السيلان.
- ضعي منشفة مبللة بالبخار الفاتر على الأنف، أو خذي حمام بخار للرأس للتخلص من الاحتقان، وذلك بالحصول على ماء مغلي جيداً، واستنشاق بخار هذا الماء لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة في كل مرة. ويمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الزيوت العلاجية.
- يشتهر الثوم بأنه من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ومن أهم فوائده علاج سيلان الأنف المستمر.
- ابق بعيدًا تمامًا عن جميع مسببات الحساسية.