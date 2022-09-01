أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق علاجها، الريالة تعرف بأنها عبارة عن نزول اللعاب من الفم من غير اعتماد او سيطرة، وعادًة ما تكون بسبب لضعف العضلات الموجودة بالفم أو وجود مجموعة كبيرة من السائل فيه علما بان الانسان يملك مجموعة كبيرة من الغدد موزعة أسفل الفم وفي الوجنتين .

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج

سيلان اللعاب هو اللعاب الذي يفرز من الفم أثناء النوم دون أن يدرك ذلك. يحدث هذا غالبًا بسبب ضعف عضلات الفم، حيث أن الغدد الموجودة في الفم التي تؤدي إلى ذلك هي الغدد اللعابية الموجودة في الفك السفلي.

توجد ست غدد لعابية، وتستهلك هذه الغدد ما يتراوح بين 2-3 كميات من اللعاب يوميًا. .

كما قد يحدث سيلان اللعاب نتيجة عدم التحكم الطبيعي في الفم والحلق نتيجة ضعف عضلات الفم مما قد يؤدي إلى زيادة كمية سيلان اللعاب بالإضافة إلى عدم الانتباه إلى أن يبدأ الشخص في بلع اللعاب. لذا نوضح أدناه أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق علاجه

1- الإصابة بعدوى

استمرارًا في الحديث عن أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق علاجه، نشرح السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى سيلان اللعاب، حيث ينتج عن إصابة الجسم حساسية وتبدأ الأجسام المضادة في مهاجمته مما يؤدي إلى خروجه من الجسم على شكل لعاب.

2- الحساسية الموسمية

في حالة ما إذا كان سيلان اللعاب مصحوبًا بأعراض أخرى مثل حكة العين وسيلان الأنف ونزلات البرد، فهذه هي أعراض الحساسية الموسمية التي تسبب سيلان اللعاب من الفم، حيث أن معظم الأشياء التي تؤدي إلى الحساسية الموسمية هي استنشاق النباتات أو الأعشاب.

3- احتقان الجيوب الأنفية

من خلال معالجة أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج، نوضح أن احتقان الجيوب الأنفية من أهم أسباب سيلان اللعاب الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية والذي يؤدي إلى انسداد الأنف.

4- التهاب الحلق

في حالة تعرض الشخص لمشكلة تتعلق بصعوبة البلع، فيمكن الاستنتاج أن الشخص يعاني من التهاب في الحلق ناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، بالإضافة إلى سيلان اللعاب، أعراض أخرى مثل البقع الحمراء والتورم في يبدأ الحلق في الظهور.

بالإضافة إلى إمكانية التعرض لتورم اللوزتين مما يزيد من قدرة المريض على ابتلاع الطعام مما يؤدي إلى خروج اللعاب من الفم أثناء النوم.

5- توقف التنفس أثناء النوم

وبحسب الحديث عن أسباب إفراز اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج، فإننا نوضح أن ذلك يحدث أثناء النوم بغير قصد أو بشكل ملموس، بسبب النوم على الجنب أو المعدة مما يترك الفم مفتوحا ويؤدي إلى خروج اللعاب من الجسم. فم.

في حين أن هناك احتمال أن يعاني الشخص من انقطاع النفس الانسدادي النومي، إلا أن ذلك يحدث لأن مجرى الهواء أصبح صغيرًا، ويواجه الشخص صعوبة في التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى محاولة التنفس عن طريق الفم أثناء النوم بدلاً من التنفس عن طريق الأنف.

6- الآثار الجانبية للأدوية

هناك بعض الأدوية التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، خاصة في حالة إفراز اللعاب من الفم أثناء النوم، حيث تعمل هذه الأدوية على الاضطرابات النفسية، وتزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بالإضافة إلى الشعور بألم في العظام.

7- الاضطرابات العصبية

تعاني بعض الحالات المصابة ببعض الاضطرابات العصبية من مشكلة عسر البلع، وتؤدي هذه المشكلة إلى شعور الشخص بالألم نتيجة عدم قدرته على البلع مما يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الراحة بسبب عدم العلاج لتفاقم الأمر. وتسبب بعض الأمراض الأخرى.

8- عوامل تزيد إفراز اللعاب

هناك بعض الأسباب التي تزيد من حدوث سيلان اللعاب مثل

تزيد الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي من خطر إصابتك بسيلان اللعاب.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بسيلان اللعاب، خاصة بين الولادة وسنتين.

يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الحمضية إلى إفراز كمية كبيرة من اللعاب.

الحمل عامل مهم في زيادة سيلان اللعاب.

علاج سيلان الأنف أثناء النوم

وبحسب الحديث عن أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج، فإننا نشرح طريقة العلاج، حيث تتم بعض طرق العلاج من خلال الطبيب والبعض الآخر علاجات منزلية، ونشرحها بالتفصيل باتباع ما يلي

1- العلاج الدوائي

في حال كان المريض حالة صعبة ويجب أن يأخذ العلاج الفعال فورًا للوقاية من المضاعفات التي قد تنتج عنها، وتشمل تلك العلاجات ما يلي

الأدوية التي تساعد على تقليل إفراز اللعاب أثناء النوم، مثل السكوبولامين والجليكوبرولات، وعلى الرغم من فعاليتها، فإن آثارها الجانبية هي زيادة ضربات القلب، والدوخة، وعدم وضوح الرؤية.

إبر البوتوكس التي تستخدم في حال كان الشخص يعاني من حالة خطيرة وصعبة بسبب سيلان اللعاب أثناء النوم.

العملية الجراحية التي تحل محل المسار بين القناة اللعابية وبين الغدد اللعابية في الحالات الصعبة والمتأخرة.

تثبيت الأشعة على الغدد اللعابية لتقليل إفراز اللعاب.

التمارين الهوائية التي تعمل على تحسين وتقوية تقلصات الفم.

2- العلاج المنزلي

نوضح أدناه طرق العلاج التي يمكن للشخص الاستفادة منها لتقليل الأعراض في وقت مبكر من ظهورها، ومن خلال العلاج المنزلي ما يلي

التزم بإغلاق الفم وإبقاء الذقن مرفوعة.

يساعد تناول المصاصات على تحسين عضلات الفم.

الأطعمة الغنية بالسكريات تزيد من إنتاج اللعاب.

مضاعفات سيلان اللعاب أثناء النوم

وبحسب النقاش حول أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق علاجه، فإننا نضع المضاعفات التي تحدث في حالة تأخير علاج سيلان اللعاب أثناء النوم، ومن هذه المضاعفات ما يلي

تعرض الشخص لمضايقات نفسية وجسدية بسبب الإحراج في الأماكن العامة.

يؤدي الإفراط في إفراز اللعاب إلى تشقق الجلد وتهيجه المتكرر والشعور بالحكة.

تزيد صعوبة البلع لدى الشخص المصاب بسيلان اللعاب من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي التنفسي.

تشخيص سيلان اللعاب أثناء النوم

للاستمرار في الحديث عن أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق علاجه، نشرح كيفية تشخيص الإصابة بالذهاب إلى الطبيب ووصف جميع الأعراض التي تظهر على المريض والتوضيح في حال وجود بعض الحالات التي ظهرت في الأسرة التي كانت تعاني من مشكلة في التنفس حيث أن الاستعدادات الوراثية من شأنها أن تفسر العديد من المشكلات أو الأعراض التي تظهر على الابن، بالإضافة إلى ضرورة إجراء بعض الفحوصات الأخرى للتشخيص، وذلك من خلال مساعدة أخصائي يعمل على فحص كلام الشخص وكيفية ابتلاع الطعام.

يرافق قلة نسبة اللعاب عند عدم اخراج كميّات وافية منه الى جفاف اللسان وما حوله، وتترافق هذه المعضلة مع بعض اقسام الأمراض، وقد تسببّها مجموعة كبيرة من أنواع العلاجات، ويؤدّي جفاف الفم إلى تورم اللثة والشعور بعدم الرحة.