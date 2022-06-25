أسباب ضعف الشعر وتساقطه

يُعرف ضعف الشعر بتساقط الشعر الضعيف أو المتوسط ​​مما يؤدي إلى الصلع، لكن ضعف الشعر يؤدي إلى وجود فجوات بين الشعر على فروة الرأس، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الشعر وفقدانه وقلة نموه، ومنها ما يلي

يؤدي إلى علاج الشعر المفرط. مثل فرده أو تجعيده أو صبغه لمضاعفة الشعر.

تؤدي بعض تسريحات الشعر التي يتم فيها شد الشعر إلى إضعافه وتمزق بصيلات الشعر.

يؤدي نقص التغذية السليمة إلى نقص بعض العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والمعادن مما يؤدي بدوره إلى ضعف الشعر وقلة نموه.

يؤدي التعرض للإجهاد إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر.

تؤدي بعض الحالات الطبية إلى ضعف الشعر، وتشمل هذه الحالات ولادة طفل جديد.

التغيرات الهرمونية في الجسم.

توقف عن تناول حبوب منع الحمل.

اخسر الكثير من الوزن في وقت قصير.

ضعف جهاز المناعة.

مشاكل بشرة.

اضطرابات الاكل؛

زيادة كبيرة في درجة الحرارة.