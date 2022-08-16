أسباب طارئة تؤجل حفل عمرو دياب فِيْ جدة.. وهذا مَوعِده الجديد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بمدينة جدة السعودية، عَنّْ تأجيل المَوعِد الأصلي الذي كان 20 أغسطس إلَّى 27 أغسطس.

وقالت الشركة إن قرار التأجيل خارج عَنّْ إرادتها، دون توضيح الأسباب، فِيْما أعلنت أيضًا عَنّْ أسعار تذاكر الحفل.

وبلغ سعر الفئة الأولى 2000 ريال والفئة الثانية 1800 ريال والفئة الثالثة 1650 ريال والفئة الرابعة 1400 ريال والفئة الخامسة 750 ريال والسادسة 500 ريال.

Y comentó en un breve comunicado “Se decidió cambiar la fecha del concierto de Amr Diab en Jeddah (Indigo) para el 27 de agosto. Las entradas son válidas para el concierto del 27 de agosto, y aquellos que deseen recuperar entradas pueden enviar un بريد الكتروني”. طلب.”

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا كبيرا، يوم 5 أغسطس، فِيْ ساحة العلمين بمدينة العلمين، وشهد حضورا جماهِيْريا، كشف خلاله الهضبة عَنّْ استعداده لإطلاق أغنية بعَنّْوان “سنجل”، فِيْ كلمات بهاء الدين محمد الذي تعاون معه مرة أخرى بعد سنوات من الخلاف ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

مقاطع فِيْديو متداولة على الإنترنت توثق اشتباكات وفوضى كبرى على مداخل المسرح الذي استضاف حفل النجم عمرو دياب ؛ ونتيجة لذلك، تم تحطيم بعض الأبواب وإصابة الجمهُور والمنظمين.

وقعت الاشتباكات بين المنظمين والجمهُور، نتيجة وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لديهم تذاكر، ولم يتمكنوا من دخول الحفل، بسبب إغلاق الأبواب، ومحاولة منع المدافعين من الدخول. من خلال إجبار الحفلة رغم الإجراءات الصارمة.

هذه المواجهات لم تؤثر على مسار الحفل الذي بدأه الحدباء بأغنية “مهما كانت صغيرة” بفِيْلم وثائقي قصير يظهر مسيرته الفنية والجوائز التي حصل عليها فِيْ السنوات الأخيرة والتي قدم خلالها. مجموعة من أحدث أغانيه التي حققت بثًا واسعًا وتصدرت أكثر قوائم الاستماع على تطبيقات الموسيقى.

يشار إلَّى أن الجهة المنظمة للحفل كانت قد أعلنت عَنّْ بيع التذاكر قبل ساعات من بدء الحفل رغم ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر التذاكر فِيْ فئة “الأماكن” 60 ألفًا – حوالي 2200. دولار أمريكي، والفئة العادية 600 جنيه (31 دولاراً) فئة Fan pit بسعر 1000 جنيه (50 دولاراً). فئة VIP بسعر 2000 جنيه إسترليني (100 دولار أمريكي) وفئة High Table بسعر 24000 جنيه إسترليني (1250 دولارًا أمريكيًا).