التجاعيد حول العين هي الخطوط التي تظهر في هذه المنطقة نتيجة لعدة عوامل أهمها الشيخوخة وجفاف الجلد. .

أسباب ظهور التجاعيد حول العينين

تتعدد أسباب ظهور التجاعيد حول العينين، منها

البشرة الجافة وقلة المياه النظيفة، وأصحاب البشرة الجافة يدركون هذه الحقيقة جيداً، لذلك ينفق الكثير منهم أموالاً طائلة في شراء أفضل الكريمات والمراهم والمرطبات والمكملات الغذائية التي تساعد على ترطيب البشرة ومنع ظهور التجاعيد. حول العينين.

تساهم العادات البسيطة مثل العبوس والابتسام في تكوين التجاعيد حول العينين، ويطلق الكثير على هذه الأنواع من التجاعيد “خطوط الشخصية”، ربما لأنها تتشكل بناءً على شخصية وتعبيرات وعواطف كل منا.

تظهر التجاعيد أيضًا عند الشباب بسبب النظر إلى العينين، ويمكن أن يكون هذا بشكل أساسي بسبب عدم استخدام النظارات الشمسية وعدم ارتداء النظارات الطبية.

يمكن أن تساهم عناصر معينة من البيئة المحيطة في تكوين التجاعيد، مثل الأوساخ والتلوث الذي تتعرض له بشرتنا يوميًا، وامتصاص الرطوبة من الجلد، خاصة في المنطقة حول العينين.

يعد التدخين أيضًا سببًا شائعًا لظهور التجاعيد، حيث إن هذه العادة السيئة لا تسبب فقدان الجلد للرطوبة فحسب، بل تسبب أيضًا ظهور التجاعيد حول العينين.

من الواضح أن الشخص يفرك عينيه عندما يشعر بالتعب أو الإرهاق، لكن يجب التوقف عن هذه العادة إذا أردت حماية العينين من التجاعيد، لأن الجلد المحيط بالعينين رقيق للغاية والاحتكاك يسبب التجاعيد، وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب فرك العين المستمر في ظهور التجاعيد بشكل أسرع من المعتاد.

أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو العوامل الوراثية. إذا كانت والدتك أو جدتك تعانيان من التجاعيد في سن مبكرة، فمن المحتم أن تظهر فيك أيضًا، وهو أمر خارج عن إرادتك، ولكن يمكنك دائمًا إظهار المزيد من العناية والاهتمام بالجلد، وترطيبها لتأخير ظهورها. التجاعيد قدر الإمكان. .