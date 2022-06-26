أسباب ظهور الحبوب في فروة الرأس

أسباب ظهور البثور على فروة الرأس
الأسباب الشائعة لظهور بثور فروة الرأس مثل حب الشباب في أجزاء أخرى من الجسم، أي عند انسداد مسام الشعر على فروة الرأس بسبب تراكم الخلايا الميتة من الجلد مع الزيوت الطبيعية للرأس، مثل البكتيريا أو الفطريات أو يمكن أن تدخل الطفيليات بيئة المسام الخصبة لنموها.
هناك أيضًا عدد من العوامل التي تسبب حب الشباب في فروة الرأس، ومنها
- تراكم منتجات الشعر على فروة الرأس مثل الشامبو والهلام ومثبت الشعر.
- عدم الاهتمام بنظافة الشعر وعدم غسل الشعر لفترات طويلة.
- لا تغسلي شعرك وانتظري وقتًا طويلاً بعد الانتهاء من التمرين.
- التعرق، وخاصة عند ارتداء خوذة أو قبعة، يسبب حكة في فروة الرأس.
- النظام الغذائي، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة الأمراض الجلدية والحساسية المتقدمة، أشار إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات قد يكون عاملاً في تكوين حب الشباب.