أسباب ظهور الحبوب في فروة الرأس

أسباب ظهور البثور على فروة الرأس

الأسباب الشائعة لظهور بثور فروة الرأس مثل حب الشباب في أجزاء أخرى من الجسم، أي عند انسداد مسام الشعر على فروة الرأس بسبب تراكم الخلايا الميتة من الجلد مع الزيوت الطبيعية للرأس، مثل البكتيريا أو الفطريات أو يمكن أن تدخل الطفيليات بيئة المسام الخصبة لنموها.

هناك أيضًا عدد من العوامل التي تسبب حب الشباب في فروة الرأس، ومنها