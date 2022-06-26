أسباب ظهور تجاعيد اليدين المبكرة وعلاجه

عادة ما تحدث تجاعيد اليد نتيجة لمجموعة من التغيرات التي تحدث للجلد. يتكون الجلد من مجموعة كبيرة من الأنسجة التي تمنحه المرونة والمظهر الجيد. وفي حالة فقدان مرونة هذه الأنسجة، يصبح الجلد أقل سماكة ويصبح الجلد أقل سماكة. يبدو متجعداً وليس جميلاً.

أسباب ظهور تجاعيد اليد المبكرة

الشيخوخة الجلد عرضة للشيخوخة كسائر أجزاء جسم الإنسان، وتظهر أعراض هذه الشيخوخة على شكل تجاعيد متعددة على اليدين وجلد الوجه والجسم بشكل عام.

يصبح بعض الناس نحيفين للغاية ويبدو جلدهم أكبر ومتهدلًا ومتجعدًا.

عدم الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي وتناول وجبات لا تحتوي على الفيتامينات والعناصر الضرورية للبشرة لتبدو صحية.

التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة التي تصيب الجلد وتسبب الحروق، بالإضافة إلى المساهمة في جفافه وتقشره. استخدام العديد من الكيماويات وخاصة تلك التي تستخدمها ربات البيوت لأغراض التنظيف، حيث تساهم في ظهور بشرة اليدين بمظهر متجعد وتؤدي إلى تعرضها للخشونة والجفاف.

عدم اهتمام المرأة بالعناية ببشرة يديها هو نفس اهتمامها ببشرة وجهها.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية التي تصيب اليدين وتسبب لهم التجاعيد والقشور.

علاج تجاعيد اليد