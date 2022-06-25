تتميز الأظافر الطبيعية باللون الفاتح والميل إلى اللون الوردي، ويتغير لون الأظافر بشكل عام إلى اللون الأبيض مع نموها، وتغيرات أخرى في طبيعة شكل الأظافر، مثل ظهور الخطوط السوداء، قد تشير إلى شيء يجب توخي الحذر منه. سنذكر الأسباب التي أدت إلى هذه السطور في هذا المقال.

أسباب ظهور خطوط سوداء على الأظافر

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور خطوط سوداء على الأظافر، ومنها ما يلي

استخدام أنواع معينة من الأدوية هناك العديد من الأدوية التي تسبب ظهور هذه الخطوط بسبب بعض المواد الكيميائية التي تحتوي عليها، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي.

عدوى الفطريات قد يكون السبب هو الفطريات، حيث أن الفطريات غالباً ما تجعل الأظافر تبدو بيضاء أو صفراء، ولكن بسبب تراكم الفضلات الفطرية، تتحول الأظافر إلى اللون الأسود وعادة ما تكون الفطريات بسبب توافر الظروف المناسبة لنموها، مثل الرطوبة مثلاً بحيث تصيب أظافر اليدين بشكل عام فالأقدام أكثر من أظافر الأصابع.

السرطان على وجه التحديد الورم الميلانيني أو الميلانوما وهو أخطر أنواع سرطان الجلد ولكنه نادر الحدوث.

تغير لون الجلد بسبب التصبغ عندما يحدث التصبغ، يتغير لون الجلد بمرور الوقت، ويتغير لون البشرة. على سبيل المثال، عندما يتغير لون الظفر الموجود في القدم اليمنى، يحدث نفس التغيير في الظفر المقابل في القدم الأخرى.

الكدمات والكدمات عندما ترتدي حذاءًا خاطئًا، يتغير لون الظفر بسبب الإصابات المتكررة. في الحالات البسيطة، قد ينمو أظافر القدم بشكل طبيعي مع مرور الوقت دون الحاجة إلى علاج، ولكن في الحالات الشديدة قد ينمو الظفر من جذوره، وهنا يجب استشارة الطبيب فورًا.

منع ظهور الخطوط السوداء على الأظافر

يمكن منع ظهور خطوط سوداء على الأظافر من خلال ما يلي