أسباب عدم إنبات البذور ،تتباين الاختلاف بين أنواع البذور والنباتات في مواعيد إثمارها وسرعة ظهور الزهور والثمار وذلك حسب نوع البذرة والظروف المناخية المحيطة بالبذرة فهناك ثمار يفضل زراعته في المناطق شديدة الحرارة مثل النخيل والصبار والصنوبر.

أسباب عدم إنبات البذور

هناك بعض العمليات الخاصة بالبذور المزروعة التي تفشل ولا تحقق النجاح المنشود، لأن نجاح البذور يعتمد على العديد من العوامل والأسباب منها البيئية وغيرها.

حيث أن هناك نوعين من التأثيرات على البذور، وهذان النوعان سوف نشرح لكم في النقاط التالية من أجل العناية بتلك التأثيرات والعمل عليها، ومن ثم نشرح شرحاً مفصلاً لها، وهما:

يعتمد نجاح البذرة على نوع البذرة نفسها، وما إذا كانت مستخدمة أم لا.

يعتمد أيضًا على الظروف المناخية المحيطة بالبذرة.

كما أنه يعتمد على التقنيات المستخدمة في الزراعة.

أسباب عدم إنبات البذور

في ما سبق نجد أن عملية الإنبات تعتمد على جزء مهم يتعلق بالبذور نفسها، وهذا الأمر يرجع إلى بعض الأمور المهمة، ومنها:

1- تدني جودة البذور

حيث أن الجودة الفسيولوجية للبذور من أهم الأمور التي تؤثر على إنباتها، حيث يوجد نوع من البذور يسمى البذور العادية، ويتم تمثيلها في البذور غير المعالجة التي لم يتم تحليل خصائصها ،لذلك فإن قيمتها الزراعية رديئة للغاية، ويرجع ذلك إلى ضعف الطاقة فيها للإنبات، كما أنها تعتمد على مرض نوع البذرة، حيث أن هذا الضعف في الطاقة يؤثر على الإنبات، وهذا الأمر عندما تم اكتشافه فعل ذلك. ليس لديه علاج، ولكن يقوم على إعادة تشغيل عملية الأرض مرة أخرى ،وهذا يؤدي إلى صرف بعض التكاليف الزائدة عن الأشياء التي تم احتسابها والتي لا يتوقعها من يزرع البذور، وهذه المرة تميل إلى اختيار بذور معروفة الأصالة.

2- عدم كفاية صحة البذور

يؤدي سوء صحة البذور إلى وجود بعض الأسباب التي تنتقل إليها والتي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وهي مشكلة عدم الإنبات والتي تنتقل إليها عبر التربة وتسمى التعفن، يؤدي إلى جعل صحة البذور سيئة للغاية ورديئة.

كما أن الأمر قد لا يكون فقط في تعفن البذور، بل حتى موتها، وهذا يعتمد على العديد من الآفات الموجودة في التربة، وعندما تكون هذه الآفات قوية، فإنها تؤثر على البذور وفقًا لذلك.

ومن بين هذه الآفات أمراض التفحم، وأمراض العفن، ووجود بعض الحشرات في التربة، ووجود النيماتودا، وتشتهر هذه الآفات بقوتها على البذور، وهي من بين الأسباب الواضحة التي تؤثر على إنبات البذور ،أفضل حل لذلك هو تطهير البذور وتنظيفها جيدًا، ويجب أن تتلقى الحماية المطلوبة من أجل تحسين حالتها، وتكون قابلة للاستخدام وإنتاج النبات المطلوب.

3- الأسباب المناخية والتقنيات الزراعية

السبب الثاني والرئيسي الذي تم ذكره في أسباب عدم إنبات البذور هو العوامل المناخية التي تتواجد فيها البذرة، وتتبعها تقنيات زراعية، ومن خلال الفقرات التالية سنزودك بتلك التأثيرات شرح مفصل وشرح كيفية تأثيرها على عملية الإنبات.

4- الظروف المناخية غير المواتية

حيث أن كل نوع من البذور المزروعة يحتاج إلى ظروف مناخية خاصة به من حيث درجات الحرارة والرطوبة. إذا توفرت هذه العوامل بما يتناسب مع نوع البذرة، فإن الإنبات يحدث في وقت قصير وتتم عملية الإنبات بنجاح كبير.

لذلك من الضروري تحديد التاريخ المناسب لنوع البذرة التي تتم الزراعة فيها، والتأكد مما إذا كان المناخ مناسبًا لنوع البذرة المراد زراعتها أم لا، وإذا كان مناسبًا فهو مناسب. مزروعة، ولكن إذا كان العكس، فيجب إيقافها ،يجب تجنب البرد عند الزراعة، كما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى التبخر المفرط للتربة، والأمطار التي تحدث في الخريف من الأمطار التي تضر بنوع البذور وتسبب ضعف وفشل عملية الإنبات ،كذلك إذا احتاجت البذور إلى ظروف مناخية خاصة تتعلق بدرجات الحرارة ولم تجدها يقل نشاط الإنزيمات فيها وقد يكون غائبًا تمامًا وهذا يؤدي إلى مشاكل في الإنبات وقد لا يحدث على الإطلاق.

5- الأساليب غير الملائمة في عملية الزراعة

يعد نوع التقنيات المستخدمة في عملية الزراعة من أهم الأشياء التي يجب الاعتماد عليها في نجاح عملية الزراعة. إذا لم تكن تقنيات مناسبة، فلا تنتظر حدوث عملية الإنبات.

تعتمد هذه التقنيات على الطريقة التي يتم بها تحضير الأرض، والتي قد يتم إجراؤها بشكل غير صحيح وعدم تحضيرها للزراعة. للحراثة دور مهم، ومهد البذور يؤدي إلى زيادة التماسك الذي يحدث بين البذرة والتربة، وهذا يساعد في عملية امتصاص الماء.

تعتبر هذه العمليات من أهم العمليات في المناطق التي يوجد بها جفاف، والمناطق التي تتساقط فيها الأمطار في الخريف، ولعمق البذور تأثير قوي على عملية الإنبات سواء كان ذلك في الأراضي الطينية، أو الأراضي الرملية.

أما بالنسبة لعمق البذور، فالحل الأفضل هو زرعها على عمق أكبر في المواسم التي يكون فيها الطقس جافًا، ولكن يجب ألا يزيد عمق البذر في الزراعة عن 6-7 سم ،كما يجب الاعتماد على تقنيات قوية وفعالة ومناسبة لعملية الزراعة، من أجل الحصول على نوع النباتات المراد الحصول عليها، ولكي تتم عملية الزراعة بنجاح والابتعاد عن مشاكل وأسباب عدم إنبات البذور، بما في ذلك تلك التقنيات التي تضر بنوع البذور وتؤثر في إنباتها.

أسباب عدم إنبات البذور كذلك ينصح الاشخاص المهتمون والمختصين بالزراعة عن العمق المناسب لنوع البذور عند الزراعة وإعطاء كميات مياه كافية لإنبات البذور بالإضافة الى عمليات التلقيح الصناعي والتي تساعد على نجاح بعض النباتات في الظروف المحيطة.