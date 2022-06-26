أسباب عدم زيادة الوزن وثبات الوزن

أسباب عدم اكتساب الوزن واستقرار الوزن – تصنف حالات ثبات الوزن إلى فئتين، الفئة الأولى هي حالة الأفراد الذين اتبعوا حمية غذائية لإنقاص الوزن واتبعوا برنامجًا غذائيًا لتثبيت وزنهم وعدم الوقوع مرة أخرى في السمنة، وهذه الحالة لا تقلق لأن الفرد يستقر في وزنه بعد الوصول إلى الوزن المثالي، وثانياً هؤلاء هم الأشخاص الذين غالبًا ما يكون وزنهم أقل من الحد الطبيعي ويعانون من النحافة الواضحة، وأحيانًا المفرطة، والذين يحاولون دائمًا زيادة وزنهم ولكن بلا فائدة.

أسباب عدم زيادة الوزن

عدوى جرثومة المعدة، حيث تعتبر جرثومة المعدة من الأسباب التي تمنع زيادة الوزن لأنها تتغذى على الطعام في المعدة وتقلل من فوائده للجسم.

عدم مضغ الطعام جيداً مما يقلل من استخدام الجسم للعناصر التي يحتوي عليها الطعام.

سوء التغذية، والنظام الغذائي غير المتوازن، وتناول كميات قليلة جدًا، وتفضيل الخضار، وتقليل استهلاك السكريات، والأطعمة النشوية والأطعمة الدهنية، والاستهلاك المتكرر للمنتجات الخالية من الدهون مثل الحليب والزبادي.

النشاط البدني المفرط والمجهود البدني الكبير والتمارين الرياضية المفرطة، مما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية الكبيرة.

أسباب مرضية مثل مرض السكري والاضطرابات الغدية والهرمونية، ومشاكل الجهاز الهضمي مثل سوء امتصاص وهضم الطعام.

أسباب ثبات الوزن

أدناه، سوف نستعرض أسباب ثبات الوزن، ولكن قد تنطبق هذه الأسباب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا

اتباع نظام غذائي وعدم تغييره يؤدي إلى استقرار وزن الجسم، وذلك بسبب استقرار معدلات التمثيل الغذائي في الجسم.

قلة النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل يومي، مما يؤدي إلى انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية، وبالتالي ثبات الوزن.

احتباس السوائل داخل الجسم نتيجة الاستهلاك المتكرر للأملاح مثل المخللات.

قلة استهلاك منتجات الألبان، مثل الحليب، يساعد في تحسين الهضم.

تخطي وجبة الإفطار وتناول عشاء دسم قبل النوم مباشرة.

داء السكري ومشاكل القولون وعسر الهضم.

أسباب عدم اكتساب الوزن واستقراره