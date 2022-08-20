أسباب عودة الدورة الشهرية بعد سن اليأس المبكر ، قد اثار ذلك السؤال العديد من السيادات حول بأنه هل هنالك إمكانية لأن يعود نزول دم الدورة الشهرية ، وما هية الأسباب التي تدفع بنزول دم الدورة الشهرية بعد انقطاعه نتيجة تجاوز المرأة سن اليأس ، ما هي أسباب حدوث الدورة الشهرية ، وليس هنالك داعي للقلق ، لأننا سنتعرف على التفاصيل عبر السطور القادمة ، تابعوا معنا .

أهم المعلومات عن سن اليأس

في هذا الجزء من المقال، سوف نقدم أهم المعلومات المتعلقة بسن اليأس عند النساء

يبدأ انقطاع الطمث عادة بعد بلوغ المرأة سن الأربعين، وتبدأ أعراض انقطاع الطمث لدى بعض النساء بعد سن 45.

عادة تظهر أعراض سن اليأس على النساء لأن المبايض تتوقف عن إنتاج البويضات اللازمة للدورة الشهرية.

عادة ما تكون هناك فترة يتم فيها اضطراب الدورة الشهرية، بحيث تبدأ لمدة شهر، وتتوقف لمدة شهرين، وهو ما يسمى اضطراب ما قبل انقطاع الطمث.

أعراض دخول المرأة سن اليأس

أعراض دخول المرأة سن اليأس هي كما يلي

شعور مفاجئ بسخونة في جميع أنحاء الجسم.

زيادة إفراز العرق.

تقلبات مزاجية حادة

وزن مرتفع

جفاف منطقة المهبل.

ترهل الثديين

فقدان نضارة الجلد.

الرغبة الهادئة في ممارسة العلاقة الزوجية.

ما هو سن اليأس المبكر

هو الانقطاع الكامل للدورة الشهرية قبل بلوغ المرأة سن الأربعين، والأسباب التالية تقف عادة وراء دخول المرأة إلى سن اليأس المبكر

التدخين.

اخضع للعلاج الكيميائي.

استئصال المبيض.

الخضوع للعلاج الإشعاعي.

استئصال الرحم.

فشل الغدة الدرقية.

الحمل المتأخر.

أسباب عودة الدورة الشهرية بعد انقطاع الطمث المبكر

ترغب الكثير من النساء في معرفة أسباب عودة الدورة الشهرية بعد دخولها سن اليأس المبكر، وكون هذا الأمر له أسباب طبيعية تمامًا، ولا يشير إلى أي خلل في جسم المرأة، ولكن مع ذلك له بعض الأسباب الأخرى. الأسباب التي قد تدل على أن المرأة مصابة بمرض يتطلب العلاج، لذلك في هذا الجزء من المقال سوف نشرح الأسباب الطبيعية والمرضية على النحو التالي

أسباب طبيعية لعودة الدورة الشهرية بعد انقطاع الطمث المبكر

الأسباب الطبيعية لعودة الدورة بعد انقطاع الطمث المبكر هي كما يلي

التوقف عن الخضوع للعلاج الكيميائي في بعض الأحيان تعود الدورة الشهرية عند المرأة إلى الانخفاض عندما تتوقف عن الخضوع للعلاج الكيميائي، والانقطاع في تلك الفترة هو انقطاع ناتج عن تأثير العلاج على المبايض فقط.

أن فترة الانقطاع هي فترة انقطاع الإباضة وهذا يعني أن فترة الانقطاع هي مجرد اضطراب في إطلاق البويضات من المبيض إلى رحم المرأة، وليست فترة انقطاع طمث مبكرة حقيقية.

أسباب مرضية لعودة الفترة بعد انقطاع الطمث المبكر

الأسباب المرضية لعودة الفترة بعد انقطاع الطمث المبكر هي كما يلي

التهاب المهبل.

مرض ترقق بطانة الرحم.

ورم سرطاني في الرحم أو المهبل.

الأورام الليفية الرحمية.

التهاب بطانة الرحم.

حدوث بعض الأورام غير السرطانية في الرحم أو عنق الرحم أو المهبل.

ضمور بطانة الرحم.

قرحة الرحم.

كيف يتم تشخيص نزيف ما بعد انقطاع الطمث مبكرًا

عادة ما يتم تشخيص نزيف ما بعد انقطاع الطمث المبكر بإحدى الطرق التالية

الحوض بالموجات فوق الصوتية.

أخذ عينة من بطانة الرحم والمهبل.

تصوير منطقة الحوض بالمنظار.

هل من الممكن العودة للدورة بعد دخول سن اليأس

لا يمكن أن تعود الدورة الشهرية بعد دخولها سن اليأس، سواء كانت طبيعية أو مبكرة. عادةً ما يُطلق على النزيف المهبلي بعد دخول سن اليأس اسم فترة الحيض مجازيًا ؛ لأنه نزيف رحمي وكل هذا طبعا ما لم تنقطع الدورة لفترة بسبب اضطرابات هرمونية ثم نزلت مرة أخرى. لأن هذه الحالة لا تعتبر حالة من حالات انقطاع الطمث، فالدم الذي يخرج في هذه الحالة هو دورة حقيقية وليس استعارة.

هل يمكن الحمل بعد دخول سن اليأس

لا يمكن الحمل بشكل طبيعي بعد دخول سن اليأس، ولكن مع ذلك يمكن الحمل من خلال استخدام تقنية التلقيح الاصطناعي الحديثة، ولكن مع ذلك، يجب على كل امرأة تريد الحمل بعد سن الأربعين أن تقف في وجهها. كل أخطار الحمل في تلك الفترة على صحتها وأيضًا الوقوف. يحتوي على جميع المخاطر المحتملة على الجنين من أن يولد معاقًا أو مشوهًا بسبب كون الأم أكبر من العمر الطبيعي الذي من المفترض أن تحمل فيه.

أسباب عودة الدورة الشهرية بعد سن اليأس المبكر ، قد يحدث نزول الدم المتعلق بالدورة الشهرية لدى السيدات التي بلغن سن اليأس ويرجع ذلك لعدة اسباب كما اوضحناه في السطور اعلاه أهمها عادة مايحدث النزيف المهبلي نتيجة التعرض لخلل ما ، ولا يمكن للدورة الشهرية ان تعود بعد مرور المرأة لسن اليأس .