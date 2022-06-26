أسباب فقدان الشهية ونزول الوزن

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى فقدان الشهية، ويمكن لأي شخص أن يصاب بفقدان الشهية في مرحلة ما، لذلك تقل رغبة الشخص في تناول الطعام، أو يفقد الرغبة في تناول الطعام، أو قد يشعر بالغثيان عند التفكير في تناول الطعام، بالإضافة إلى فقدان الشهية. قد يشعرون أيضًا بالتعب وفقدان الوزن لأنهم لا يأكلون ما يكفي للحفاظ على صحة أجسامهم.

أسباب فقدان الشهية وفقدان الوزن

هناك العديد من الحالات أو الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض أو فقدان الشهية، وفي معظم هذه الحالات قد تعود الشهية إلى طبيعتها بمجرد تلقي العلاج أو علاج السبب الكامن وراء فقدان الشهية، وتشمل أسباب فقدان الشهية ما يلي

الالتهابات البكتيرية والفيروسية يمكن أن يحدث فقدان الشهية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو عدوى أخرى في جميع أنحاء الجسم.

التهاب القولون.

التهاب السحايا.

أسباب نفسية هناك العديد من الأسباب النفسية التي يمكن أن تؤثر على الشهية، يمكن أن يعاني الكثير من كبار السن من فقدان الشهية والعديد من الاضطرابات النفسية التي تسبب فقدان الشهية، مثل الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو القلق، ويمكن أن يؤثر الملل والتوتر أيضًا على حالات أخرى، مثل تناول الطعام. يمكن أن تؤدي الاضطرابات إلى فقدان الشهية.

الاضطرابات الصحية تشمل الاضطرابات الصحية التي يمكن أن تؤثر على الشهية وتؤدي إلى انخفاض الشهية أمراض الكبد المزمنة والفشل الكلوي وفشل القلب والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والخرف وقصور الغدة الدرقية والسرطان.

يمكن أن يسبب الحمل أيضًا فقدان الشهية في الأشهر الثلاثة الأولى.

أسباب أخرى وتشمل مشاكل التمثيل الغذائي، مرض الانسداد الرئوي المزمن، أمراض الأمعاء أو الجهاز الهضمي مثل مرض المرارة، تلف الدماغ كما في حالة الإصابة المباشرة، اضطرابات الغدد الصماء، الالتهابات المزمنة أو الأمراض الالتهابية المزمنة، فقدان حاسة التذوق أو التذوق. قلة الإحساس.

العلاجات الطبيعية لفقدان الشهية

يمكن أن تساعد العديد من العلاجات الطبيعية في تحفيز الشهية، بما في ذلك ما يلي