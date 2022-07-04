أسباب قلة أعداد المواليد في السعودية

أكد أستاذ أمراض النساء والتوليد الدكتور حسن جمال أن معدل الأمومة الآمنة في المجتمعات يتراوح من 3 إلى 4 أطفال لكل امرأة.

أسباب قليلة للولادة

وأضاف جمال خلال مقابلة هاتفية مع برنامج يا هلا الذي تبثه قناة روتانا الخليجية، أن البعض لديه أسباب تجعل الأسر ترضي بقلة الولادات بسبب الضغوط والأعباء المالية على الأسر، موضحا أن أسباب قلة عدد المواليد. تشمل أيضًا رغبة المرأة في إكمال تعليمها العالي ودخول سوق العمل.

عزوف الشباب

وأشار إلى أن مخاطر ارتفاع المهور وسوء الوضع المالي للشباب دفعت بعض الشباب إلى عدم الزواج.