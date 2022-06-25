أسباب كثرة البكاء

أسباب البكاء المتكرر – البكاء هو أحد المظاهر العاطفية التي يمر بها الإنسان في كثير من الأحيان في مراحل مختلفة من حياته، وعملية البكاء تصاحب بعض الدموع وهذا شيء يميز الإنسان، ويمكن للإنسان أن يبكي لأسباب عديدة مختلفة. بما في ذلك تلك المتعلقة بالفرح أو الحزن.

هناك عدة أسباب محتملة للبكاء الذي لا يمكن السيطرة عليه، والتي تشمل ما يلي

الهرمونات

من المعروف أن المرأة تبكي بشكل عام أكثر من الرجل، إنها نظرية قوية تظهر أن الهرمونات تؤثر على حدوث البكاء بين الجنسين، هرمون التستوستيرون، هرمون ذو مستوى مرتفع عند الرجال، يمكن أن يمنعهن من البكاء، في حين أن هرمون البرولاكتين، هرمون موجود بمستويات أعلى عند النساء، يمكن أن يشجع على البكاء، وبشكل عام، الهرمونات تساعد في عمل الجسم ويمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض، وبالتالي إذا كنت تعانين من أي شيء يمكن أن يؤثر على هرمونات الجسم، مثل من المحتمل أن يؤثر النوم أو الإجهاد أو تناول أنواع معينة من الأدوية على مقدار البكاء.

تبكي أثناء الحمل

البكاء أثناء الحمل أكثر شيوعًا، المشاعر السعيدة والحزينة يمكن أن تسبب الكثير من الدموع أثناء الحمل، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة الحامل تبكي بشكل لا يمكن السيطرة عليه، منها التغيرات الهرمونية الكبيرة في الجسم والتعب بسبب التغيرات الجسدية. في الجسم أثناء الحمل الشعور بالإرهاق من جميع الاستعدادات للولادة، وزيادة الإصابة بالاكتئاب.

نوبات البكاء مع القلق والتوتر

الإجهاد هو رد فعل طبيعي لبعض أحداث الحياة اليومية. الإجهاد يهيئ الجسم والعقل البشري لما يحدث. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب التوتر المستمر في إصابة الشخص باضطراب القلق. يمكن أن يمنع القلق الشخص من القيام بالأشياء التي يفعلها، ومن العلامات الأخرى للقلق تسارع الأفكار، الخوف والقلق المفرط، سرعة ضربات القلب، الذعر، اضطرابات النوم، توتر العضلات، مشاكل في الجهاز الهضمي.

إنهاك

كثير من الأشخاص المتعبين والمتعبين يبكون بشكل أسرع، لذلك يحتاج الشخص إلى الراحة، خاصة إذا لم يحصل أيضًا على قسط كافٍ من النوم، ويمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً للعودة من عدم القدرة على النوم، يحتاج البالغون إلى سبع سنوات وتسع ساعات من النوم كل ليلة والنوم في ساعات غريبة لا يساعد على الراحة، لأن الهرمونات الطبيعية تتعب العقل وتحتاج إلى النوم طوال الليل، وتجدر الإشارة إلى أن التوتر والقلق يمكن أن يزيدا من الشعور بالتعب والإرهاق.

نوبات البكاء الناتجة عن الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة طبية غالبًا ما تشبه الحزن أو الإرهاق أو الغضب. يمكن أن يكون البكاء غير المبرر علامة على الاكتئاب، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن أحيانًا. يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من حزن غير مبرر لمدة أسبوعين أو أكثر. تشمل الأعراض الأخرى الاكتئاب. تغير كبير في عادات الأكل والنوم والوزن والقلق.

أسباب البكاء