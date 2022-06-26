أسباب كثرة الكلام

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الثرثارين لديهم مستويات عالية من القلق، وغالبًا ما يكونون غير محبوبين مع الآخرين، وغير جديرين بالثقة لأن العادات السيئة التي ارتبطت بالنميمة والعادات الثرثارة مثل الأحكام السلبية ونشر المعلومات والأسرار هي بعض الأشياء. أو تزعج الآخرين.

أسباب عديدة

للكلام السلبي والقيل والقال أسباب مختلفة، من أهمها