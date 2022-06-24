أسباب مشاكل البشرة وعلاقة الهرمونات

يخطئ معظم الناس في تنظيف بشرتهم وإتلافها. تمتلئ طبقة الجلد بملايين الميكروبات الصديقة التي تحمي البشرة. تطهير الجلد يعقمه مما يؤدي إلى عودة حب الشباب بسبب البكتيريا الضارة. كما أن تناول المضادات الحيوية ليس حلاً طويل الأمد لأنه يطور بكتيريا مقاومة لـ Accutane.

هناك 5 أشياء تشكل حب الشباب

المسام المسدودة

الزيت الزائد أو الزهم والبكتيريا

تضخم الغدة الدهنية

تكوين الجلد المفرط.

تعتبر الغدة الدهنية شديدة الحساسية للهرمونات

تزيد الأندروجينات من حجم الغدة وإنتاج الزيت. يمكن أن يكون من متلازمة تكيس المبايض، وهو الكثير من الأنسولين. مقاومة الأنسولين هي السبب الحقيقي. يزيد الأنسولين أيضًا من إنزيم 5-alpha-reductase وبالتالي يحول هرمون التستوستيرون إلى DHT (شكل قوي من هرمون التستوستيرون).

هرمون الاستروجين هو الهرمون الأكثر شيوعًا في الدراسة. يطلق عليه الهرمون الأنثوي، ولكنه يوجد أيضًا في جسم الذكر. تخترق الأنسجة خارج المبايض. يتكون الإستروجين من مجموعة من الهرمونات المتشابهة في التركيب الكيميائي.

التستوستيرون لا يقتصر هذا الهرمون على الرجال، بل يؤثر على نمو الشعر أو تساقطه، ويسبب خشونة الجلد وزيادة مستويات دهون الجلد في مراحل مختلفة من حياة المرأة.

الغدة الدرقية وتفرز نوعين من الهرمونات التي تؤثر على الجلد إذا كانت غير متوازنة. تؤدي الزيادة في الهرمونات إلى زيادة التعرق في الجلد، حيث تبدو المسام في الجلد كبيرة وحمراء ودافئة عند لمسها. من ناحية أخرى، يؤدي نقص هرمونات الغدة الدرقية إلى جفاف الجلد، مما يجعلها سميكة وخشنة الملمس.

يتطلب حب الشباب الناجم عن الاختلالات الهرمونية علاجًا فعالًا ولطيفًا لأن الجلد يمكن أن يكون حساسًا للعلاجات مما يعرضه لمضاعفات غير مرغوب فيها.

تشمل علاجات البشرة الفعالة مزيجًا من منتجات التنظيف العميق والإنزيمات والتقشير المعتدل إلى الخفيف.

يجب أن تشمل الرعاية المنزلية منتجات مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومهدئة للجلد ومرطبة.

من الأفضل تناول فيتامين أ (زيت كبد سمك القد البكر) وفيتامين ب 5 والزنك وأيضًا خفض الأنسولين.