أسباب نزول دم بعد انتهاء الدورة ،يعتبر مصطلح الدورة الشهرية أو الحيض عن تلك المدة التي يحدث فيها سيلان من فتحة المهبل نتيجة عدم النجاح في الحمل أو عدم تلقيح البويضة، وتتكرر هذه الحالة عند الفتيات والسيدات كل شهر منذ وقت البلوغ وحتى الوصول إلى حالة تسمى سن اليأس وهو السن الذي تتوقف فيه الدورة الشهرية، وما يحدث هو أن كل شهر يتم اخراج من مبيض المرأة بويضة واحدة والتي تمثل الأمشاج المؤنثة.

ما أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة

هناك عدة أسباب قد تكون سببًا أو أكثر من أسباب النزف مرة أخرى بعد انتهاء الدورة الشهرية، ومن هذه الأسباب

عدم التوازن الهرموني

يعمل جسم كل امرأة على تصنيع ما يسمى “بالهرمونات”، وهي مواد كيميائية تساعد في تنظيم العديد من العمليات في الجسم، وأبرزها “الدورة الشهرية”. الدورة الشهرية وأعراضها

عدم انتظام الدورة الشهرية، حيث يتدفق الدم في أوقات مختلفة كل شهر.

أحيانًا يكون الدم فيفا وأحيانًا يكون كثيرًا.

تساقط الشعر بكميات كبيرة.

جفاف المهبل.

ألم أثناء الجماع.

التعرق المفرط أثناء الليل مع ظهور الهبات الساخنة في جميع أنحاء الجسم.

عدوى

يمكن للعدوى أن تسبب نزيفاً مفاجئاً، وتأتي العدوى عن طريق الأمراض الجنسية التي تسبب التهاب المهبل، ومن ثم يتعرض المهبل لانتفاخ مع انتفاخ في جميع الأعضاء التناسلية، ومن أبرز أسباب هذه العدوى

تعتبر الكلاميديا ​​من أبرز أنواع الالتهابات الجنسية التي تسبب عدوى بالجهاز التناسلي، ويمكن اكتشافها مبكراً، ومن أعراضها التي تشعر بها المرأة

يجب أن تكون هذه الأعراض من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من وقت التعرض للعدوى

ألم عند التبول.

آلام أسفل البطن

إفرازات مهبلية.

النزيف بين كل دورة شهرية.

ومن الأمراض المعدية أيضاً “السيلان” وهو أحد أنواع العدوى البكتيرية، وأحد أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة وتظهر أعراضه بعد 10 أيام من الإصابة، ومن هذه الأعراض

إفرازات كثيفة كريهة الرائحة.

لا تكون الإفرازات بيضاء أو صفراء اللون فقط، ولكنها قد تكون دموية في كثير من الحالات.

الشعور بحرقة شديدة أثناء التبول.

نزول دم الحيض في نفس وقت الحيض وبين فترات الحيض.

الشعور بالحكة المستمرة في منطقة الشرج.

من أسباب العدوى وأيضًا من أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة الشهرية التهاب عنق الرحم، وهي عدوى تصيب الطرف السفلي الضيق لعنق الرحم، والذي ينفتح مباشرة على المهبل، وتصاب المرأة بالعدوى. معها عن طريق العلاقات الجنسية، ومع الوقت تتطور إذا لم يتم علاجها وعن أعراض الالتهاب في الرحم

إفرازات غير طبيعية من حيث اللون والرائحة والكمية.

ألم مستمر أثناء التبول.

نزيف لفترة ما بعد فترة الحيض.

بعد الجماع يحدث نزيف مهبلي.

ومهما كانت العدوى، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، فهناك نزيف أثناء الحيض وبعد الحيض.

الإباضة

الإباضة هي أحد أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة الشهرية. الإباضة هي نزيف بسيط من المهبل وخلال وقت قصير من بدء الدورة الشهرية.

تحدث في غضون 11 إلى 21 يومًا بعد انتهاء فترة الحيض، برؤية دم أحمر أو وردي، بشرط أن تستمر هذه العملية لمدة يومين، ويصاحب العملية ظهور بعض الأعراض وهي

زيادة كمية الإفرازات المنبعثة من الرحم.

على جانب واحد من البطن فقط هناك شعور بألم خفيف.

تنخفض درجة حرارة الجسم وبعد فترة الإباضة ترتفع مرة أخرى.

مع زيادة الرغبة الجنسية.

جرح مهبلي

ومن أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة وجود جروح في المهبل. من المحتمل أن تحدث هذه التمزقات والشقوق المهبلية الخفيفة. تحدث عند القيام بعادة أو شيء قد يؤثر على أنسجة المهبل والجزء المحيط به. الأسباب الكامنة وراء هذه الدموع هي

إزالة الشعر هي إحدى الطرق العدوانية إلى حد ما.

الجماع.

مع العلم أنه من الأعراض التي تصاحب النساء اللاتي يعانين من تغيرات هرمونية وتغيرات جلدية، هنا يكون المهبل أكثر عرضة للعدوى، ومن الممكن أن

تلتئم هذه الجروح الطفيفة دون أي تدخل طبي.

وبعض الجروح تحتاج إلى رعاية صحية خاصة إذا كانت عميقة وتتسبب في نزيف مستمر.

وعن المؤكدة للمعاناة من الجروح والشقوق في المهبل

ألم خفيف في منطقة المهبل وحكة وانزعاج شديد قد يستمر ليوم أو يومين حسب الحالة.

الشعور بالألم في كل مرة تتبول فيها.

نزيف مهبلي غير مبرر.

وتجدر الإشارة إلى أن تمزق الأنسجة المهبلية قد يؤدي إلى نزيف مفاجئ وغير متوقع، وإذا كانت الشقوق والتمزقات كبيرة فقد يتسبب ذلك في حدوث عدوى مع مضاعفات.

الأورام الليفية

الأورام الليفية هي أحد أسباب النزيف بعد الحيض. الأورام الليفية هي نتوءات في خلايا جدار الرحم، وتراكم يختلف من امرأة إلى أخرى في العضلات التي يتكون منها الرحم، ويكون نموها على السطح الخارجي.

في الغالب، هي ليست مسرطنة، لكن الفحص الطبي هو العامل الحاسم، وأعراض الأورام الليفية هي

نزيف مهبلي غير طبيعي، وهنا نصل إلى أقصى درجات النزيف وأكبرها من بين الأسباب المذكورة أعلاه.

يكون النزيف غزيرًا جدًا بين كل دورة شهرية.

مع آلام الحوض الشديدة التي تصاحب فترة الجماع.

الشعور بفترة إنزيم مؤلم في الظهر وخاصة أسفل الظهر.

مع بعض مشاكل المسالك البولية.

بالطبع في حالة الشعور بالأعراض السابقة لا بد من اللجوء للطبيب المختص على الفور حيث يزداد حجم الورم الليفي مع الوقت وقد يسبب بعض المضاعفات في المستقبل أبرزها “العقم” و “العمل على يسد المسالك البولية “.

يقترب انقطاع الطمث

إن اقتراب سن اليأس هو أحد أسباب النزيف بعد انتهاء الدورة الشهرية. في كثير من الأحيان، عندما تدخل امرأة في سن الخمسين مرحلة انقطاع الطمث، تبدأ الأعراض المصاحبة لذلك رسميًا، وتختلف هذه الأعراض حسب شدتها من كل امرأة إلى أخرى، والأعراض المصاحبة لتلك الفترة

تغيرات في بطانة الرحم مما يؤدي إلى زيادة نسب الأنسجة غير الطبيعية.

تلك التي يطلق عليها الطب الزوائد الرحمية، والتي بسببها يكون النزيف غير مناسب أثناء الدورة الشهرية.

مع الشعور بالالتهابات الشديدة “الالتهابات الساخنة”.

صعوبة في النوم والشعور بالضيق.

بعض التغييرات المزاجية.

من الامور الاعتيادية أن تستمر الدورة الشهرية من ثلاثة إلى خمسة أيام فقط عند أكثيريه النساء وقد تستمر في بعض الأوقات وتصل إلى أسبوع، وتتكرر هذه الدورة الشهرية كل ٢٨ يوم عند الاغلب ، ولكن في بعض الأوقات قد تلاحظ بعض النساء المتزوجات نزول دم بعد فترة من اكتمال الدورة الشهرية ويوجد مجموعة كبيرة من الأسباب والعوامل التي قد تسبب ذلك.