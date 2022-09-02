أسباب نزيف الأنف من فتحتين، يعتبر حالة نزيف الأنف المشهورة في العالم باسم “الرعاف” من بين الأسباب الأكثر انتشارا بين مجموعة كبيرة من الناس ويجب الذهاب لاستشارة اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة وتشير الاحصائيات إلى أن 60% من الناس في العالم ربما قد يشتكون من حالات الرعاف خلال حياتهم.

أسباب نزيف الأنف من فتحتي الأنف

نزيف الأنف، أو ما يعرف بنزيف الأنف، هو أحد الأمراض التي يظهر من خلالها الدم من خلال الأنسجة المبطنة للأنف من الداخل. من السهل.

كما أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف، ويمكن تلخيص أسباب نزيف الأنف من فتحتين على النحو التالي

1- الهواء الجاف

يعد الهواء الجاف من أكثر أسباب نزيف الأنف شيوعًا، حيث يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى خروج الدم من الأنف، وذلك لأن التواجد في المناخ الجاف واستخدام طرق التدفئة المختلفة قد يؤثر على الأوعية الدموية للأنف ويجعلها يكون رقيقًا ومتشققًا، وعند اللمس أو النفخ ينتج عن الأنف خروج الدم من الأنف.

2- يظهر النزيف كرد فعل تحسسي

هناك بعض الحالات التي يظهر فيها نزيف الأنف كرد فعل لعدوى أو حساسية، وتظهر هذه الحساسية من خلال استنشاق بعض المواد مثل المنظفات أو المنتجات التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، أو الحساسية لأنواع معينة من الأدوية.

3- بعض العوامل الوراثية

أكد الأطباء وجود بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف. هذه حالة نادرة تعرف باسم توسع الشعيرات النزفي الوراثي، وهي حالة مرضية تصيب الأوعية الدموية للأنف، والنزيف من الفتحتين من أهم أعراضها.

4- الإصابة بارتفاع ضغط الدم

في حالة الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم، قد يحدث نزيف أنفي خلفي، وهذا ناجم عن ضغط الدم على الأوعية الدموية الرقيقة حول الأنف.

5- انحراف الحاجز الأنفي

الحاجز الأنفي هو العظم الذي يقسم تجويف الأنف إلى نصفين، وهناك بعض الحالات التي يكون فيها هذا الحاجز منحرفًا أو ملتويًا قليلاً، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في التنفس، ومن أكثر الأعراض شيوعًا لانحراف الحاجز الأنفي نزيف في الأنف.

6- التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو تورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية، والجيوب الأنفية عبارة عن فراغات مجوفة الشكل توجد داخل العظام بين العينين وخلف الوجنتين في الجبهة. وتحمي الأنف من الأتربة وجميع الملوثات.

7- وجود جسم غريب في الأنف

من أهم أسباب نزيف الأنف من فتحتي الأنف وجود جسم غريب عالق في الأنف، حيث يمكن أن يؤدي هذا الجسم إلى حدوث جرح في الأنف، ويمكن أن يؤدي هذا الجرح إلى حدوث نزيف في الأنف.

8- أسباب نادرة لنزيف الأنف

هناك بعض الأسباب النادرة التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف، ويمكن تلخيص الأسباب النادرة التي تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف على النحو التالي

الإصابة بأمراض الدم مثل اللوكيميا أو الهيموفيليا.

إصابة الشخص بأي نوع من أنواع أورام التجويف الأنفي.

مرض أوسلر (توسع الشعيرات النزفي الوراثي).

9- أسباب مختلفة لنزيف الأنف

بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرناها سابقًا، هناك بعض الأسباب المختلفة التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف، وقد تشمل هذه الأسباب ما يلي

استخدم بخاخات الأنف بشكل متكرر.

تناول الأدوية المسيلة للدم مثل الأسبرين أو الوارفارين.

الإفراط في استخدام الكحول أو استنشاقه.

انخفاض عدد الصفائح الدموية المناعية.

أنواع نزيف الأنف

ومن خلال التشعب في معرفة أسباب نزيف الأنف، يُلاحظ أن هناك نوعين من نزيف الأنف، ولكل نوع من أنواع النزيف أعراضه وأسبابه. تنقسم أنواع نزيف الأنف إلى ما يلي

1- نزيف الأنف الأمامي

وهو النوع الذي يعاني منه معظم المصابين بنزيف الأنف، وينتج هذا النوع من الحاجز السفلي داخل الأنف، وهذا النوع من نزيف الأنف منتشر بين الأطفال، وهذا النوع ناتج عن العديد من الأسباب التي يمكن معالجتها من خلال النقاط التالية

في حالة حك الأنف من الداخل.

عند حدوث إصابة طفيفة في الأنف.

في حالة انسداد الأنف الناجم عن الزكام أو الأنفلونزا.

الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية لاحتقان الأنف.

درجة حرارة عالية.

2- نزيف الأنف الخلفي

الرعاف الخلفي هو نوع من الرعاف يحدث في أعماق الأنف، وينتج من فروع الشرايين التي تنقل الدم إلى الفراغ الموجود داخل الأنف بين سقف الفم والدماغ. قد ينتج هذا النوع من النزيف عن الأسباب التالية

ضربة قوية في الرأس أو سقوط من مكان مرتفع.

كسر في الأنف.

تصلب الشرايين الذي يحدث مع تقدم العمر.

الأدوية التي تسبب نزيف الأنف بسهولة مثل الأسبرين ومضادات التخثر.

ورم تجويف الأنف.

اللوكيميا هو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء ويتطور ببطء، وغالبًا ما يصيب المرض الأشخاص فوق سن الستين.

طرق علاج نزيف الأنف

بعد فحص أسباب نزيف الأنف من فتحتي الأنف، يمكننا أن نرى طرق علاج نزيف الأنف. ينقسم علاج نزيف الأنف إلى بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لوقف نزيف الأنف، بالإضافة إلى بعض العلاجات التي يوصي بها الطبيب في حالة تحديد سبب النزيف، ويمكن مناقشة طرق علاج نزيف الأنف في ما يلي

1- خطوات لوقف نزيف الأنف

هناك بعض الخطوات التي يوصي بها الطبيب لوقف نزيف الأنف، ويمكن تلخيص الخطوات التي تم اتخاذها لوقف نزيف الأنف على النحو التالي

التزم بالاسترخاء. اجلس في وضع مستقيم وقم بإمالة الجسم واتجه للأمام قليلاً. التنفس الفم. استخدم منديلًا أو قطعة قماش مبللة لامتصاص الدم. استخدم الإبهام والسبابة لسحب الجزء الناعم من الأنف فوق الحافة العظمية الصلبة التي يتم إنتاجها من خلال شكل جسر الأنف. اضغط على هذا الجزء للمساعدة في وقف النزيف. استمر في الضغط لمدة 5 دقائق على الأقل. يمكن وضع كيس ثلج على الأنف لتضييق الأوعية الدموية وإبطاء النزيف.

2- العلاجات الطبية المستخدمة لنزيف الأنف

عند الذهاب إلى الطبيب لتشخيص وتحديد سبب نزيف الأنف، يصف الطبيب دواءً علاجيًا يمكن استخدامه لتقليل نزيف الأنف. قد تقتصر العلاجات الطبية المستخدمة لنزيف الأنف على ما يلي

استخدام الكي، وهو إجراء يستخدم نترات الفضة لإغلاق الأوعية الدموية المصابة بالنزيف.

حشو الأنف بوضع قطعة من الشاش أو إسفنجة الأنف داخل مكان النزيف وتركها لمدة 24 ساعة قبل أن يزيلها الطبيب المختص.

إجراء عملية إزالة الجسم الغريب من الأنف إذا كان هو سبب نزيف الأنف.

الإصلاح الجراحي للأنف المكسور أو لتصحيح انحراف الحاجز الأنفي.

طرق منع نزيف الأنف

بعد أن تمكنا من عرض أسباب نزيف الأنف من فتحتي الأنف، يمكننا مناقشة طرق الوقاية من نزيف الأنف، حيث أن نزيف الأنف مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى بعض الأمراض الأخرى، ومن طرق الوقاية من نزيف الأنف ما يلي

استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، قطرتين في كل منخر.

قم بتشغيل جهاز ترطيب في غرفة النوم لإضافة الرطوبة إلى الهواء ليلاً.

تجنب نفخ الأنف بقوة.

لا تضع أي شيء صعبًا في الأنف.

تأكد من العطس والفم مفتوح.

هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي من الاحتمالية أن تؤدي الى نزيف الأنف خلال النوم، مثل زيادة في ضغط الدم. كما أن جفاف الهواء خاصة في فصل الشتاء مع استعمال أجهزة التسخين يزيد من إمكانية التعرض للاصابة بنزيف الأنف.