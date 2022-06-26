أسباب نمو الشعر تحت الجلد وعلاجه

عندما تلجأ الفتاة إلى إزالة شعر الساقين بشفرة أو بمساعدة النعومة أو الشمع، يظهر شعر مغطى بالجلد، حيث نمت تحت الجلد، بحيث تضطر الفتاة إلى إزالة هذه الشعرات بمساعدة ماكينة قص الشعر أو بمساعدة إبرة، وفي المقال سنوضح أسباب نمو الشعر تحت جلد الساقين وكيفية علاجه.

أسباب نمو الشعر تحت الجلد

تراكم زيوت ودهون الجسم وتراكم خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر.

بدون سبب محدد، يمكن أن ينمو الشعر تحت الجلد بدون سبب.

قد تكون طريقة الحلاقة الخاطئة هي سبب نمو الشعر تحت جلد الساقين، فإذا حلق الشعر عكس اتجاه نموه، فإذا نما بعد ذلك ينمو تحت الجلد.

البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة عرضة للشعر تحت جلد الساقين.

يتكسر شعر الكفوف عن طريق إزالتها بلطف أو لفها على نفسها، وبالتالي نموها تحت الجلد.

جفاف الجلد وعدم الحرص على ترطيب البشرة.

تؤدي بصيلات الشعر المنحنية إلى ظهور الشعر المجعد مما يؤدي إلى نموه تحت الجلد، وبالتالي تخترق بصيلات الشعر الجلد عند قص الشعر.

علاج نمو الشعر تحت جلد الساقين