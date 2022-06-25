أسباب وجود الدم في البول

البيلة الدموية هي دم في البول، ويمكن أن تكون هذه الحالة في بعض الأحيان مصدر ضغط نفسي. من المهم أن تتذكر أن الدم يظهر بشكل طبيعي في البول، بعد مجهود بدني شديد أو بسبب تناول أدوية مثل الأسبرين. أيضا، يمكن أن يشير وجود الدم في البول إلى حالات خطيرة للغاية.

أسباب ظهور الدم في البول

يمكن أن يحدث ظهور بيلة دموية بسبب تلف أي جزء من مسار الإخراج البولي، وتشمل أسباب ظهور الدم في البول ما يلي

عدوى المسالك البولية هذه العدوى أكثر شيوعًا عند النساء، لكنها لا تزال تظهر عند الرجال. تحدث هذه الالتهابات نتيجة دخول البكتيريا إلى مجرى البول والمثانة. ما يميز التلوث هو ألم التبول، وزيادة عدد مرات التبول، بالإضافة إلى الرائحة القوية لهذا البول. الدليل على وجود التلوث لدى بعض الناس، وخاصة كبار السن، هو بيلة دموية مجهرية.

عدوى الكلى (التهاب الحويضة والكلية) يمكن أن تحدث هذه العدوى نتيجة دخول البكتيريا إلى الكلى من مجرى الدم. تتشابه أعراض العدوى مع أعراض التهاب المسالك البولية، إلى جانب الحمى وألم الخاصرة.

تضخم البروستات عند الرجال ينمو البروستات عند الرجال في منتصف العمر ويسبب انسداد مجرى البول مما قد يؤدي إلى صعوبة التبول والتبول والبيلة الدموية ويمكن أن يسبب التهاب البروستاتا هذه الأعراض.

أمراض الكلى البيلة الدموية هي عرض شائع لعدوى الكلى (التهاب كبيبات الكلى)، وهي جزء من أمراض جهازية مختلفة.

السرطان يمكن أن يؤدي سرطان الكلى والمثانة والبروستاتا إلى حدوث نزيف في المسالك البولية.