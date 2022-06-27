أسباب وعلاج سواد الرقبة

أسباب سواد العنق وعلاجه – يميل جلد الرقبة إلى اللون الداكن، سواء كان ذلك بسبب الهرمونات أو التعرض لأشعة الشمس أو الأمراض الجلدية الأخرى.

قد يلاحظ الشخص الذي تصبح رقبته داكنة أو سوداء أيضًا تغيرات في نسيج بشرته، مثل سماكة أو نعومة الجلد المحيط به.

في حين أن معظم أسباب الإصابة بالرقبة السوداء ليست حالة طارئة، فمن الأفضل دائمًا زيارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

في هذه المقالة، نلقي نظرة على الأسباب المحتملة للرقبة السوداء، بالإضافة إلى خيارات العلاج.

الاسباب

تشمل الأسباب المحتملة للرقبة السوداء ما يلي

nigricans nigricans يمكن أن يسبب الجلد الداكن الكثيف على الرقبة. يمكن أن يكون للجلد نسيج مشابه للمخمل.

يمكن أن تظهر هذه الحالة فجأة، لكنها ليست معدية ولا تشكل تهديدًا على صحة الإنسان.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومرضى السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

في حالات نادرة، يمكن أن يشير الشواك الأسود إلى حالة طبية أكثر خطورة، مثل سرطان المعدة أو الكبد.

التهاب الجلد هي حالة جلدية تحدث عندما يكون لدى الشخص تراكم لخلايا الجلد الميتة والزيوت والعرق والبكتيريا على جلده. يتسبب تراكم الحطام في تغير لون بقع الجلد.

الرقبة مكان شائع يتطور فيه التهاب الجلد المهمل، غالبًا بسبب عدم كفاية التنظيف بالماء والصابون والاحتكاك لإزالة خلايا الجلد الزائدة.

التقران الخلقي المعروف أيضًا باسم متلازمة زينسر-إنجلمان-كول، التقرن الخلقي يسبب فرط تصبغ جلد الرقبة. قد تبدو الرقبة متسخة.

بالإضافة إلى البقع الداكنة على الرقبة، يمكن أن تتسبب الحالة في ظهور بقع بيضاء داخل الفم، وتساقط الأظافر، وظهور رموش صغيرة.

dyschromicum perstans أو مرض جلدي غير طبيعي يتسبب في ظهور بقع رمادية أو زرقاء داكنة أو سوداء من بقع غير منتظمة من الجلد على الرقبة وأعلى الذراعين. يمكن أن تظهر البقع أحيانًا على الجذع.

عندما يكون لدى الشخص مستويات عالية من الأنسولين بشكل مزمن فقد يعاني من مناطق فرط تصبغ في الرقبة، وخاصة في الجزء الخلفي من الرقبة. هذا الحدث شائع عند النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض).

الحزاز المسطح الصباغي (LPP) هذه حالة التهابية تسبب تندبًا في مناطق معينة من الجسم. تشمل الأعراض ظهور بقع رمادية-بنية إلى سوداء على الوجه والرقبة. البقع لا تسبب حكة.

النخالية المبرقشة هي عدوى من الفطريات الملاسيزية إلى الأبد. على الرغم من أن هذا النوع من الخميرة موجود بشكل طبيعي على الجلد، إلا أن الكثير منه أو فرط نموه يمكن أن يتسبب في ظهور بقع داكنة على الرقبة والظهر والصدر والذراعين.

قد يبدو الجلد داكنًا بشكل خاص إذا تعرض شخص ما لأشعة الشمس مؤخرًا. قد يكون هناك أيضًا حكة.

أسباب سواد العنق وعلاجه التشخيص

سيقوم الطبيب بتشخيص سبب العنق السوداء من خلال سؤال الشخص عن تاريخه الطبي وأي تغييرات حديثة في الأدوية أو عادات نمط الحياة، مثل التعرض لأشعة الشمس.

سيقومون بفحص الرقبة بصريًا وقد يحيلون الشخص إلى طبيب الأمراض الجلدية إذا كان السبب غير واضح.

قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء بعض الاختبارات التالية لتحديد السبب المحتمل

تحاليل الدم يمكن إجراء اختبار سكر الدم أو اختبار مستوى الهرمون.

عينة الجلد يمكن إجراء خزعة أو كشط الجلد لتحديد ما إذا كانت الخلايا الفطرية موجودة.

علاج او معاملة

بمجرد أن يحدد الطبيب سبب العنق الأسود، سيوصون بالحلول الخاصة بالحالة.

قد تشمل العلاجات لكل من الحالات المذكورة أعلاه ما يلي

السعفة المبرقشة يعالج الطبيب عادة الالتهابات الفطرية بالمراهم المضادة للفطريات التي يمكن وضعها على الجلد. قد تتطلب الحالات الشديدة تناول الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم.

إهمال التهاب الجلد الغسل بالماء والصابون يمكن أن يقلل من ظهور الرقبة السوداء بسبب التهاب الجلد المهمل. قد يرغب الشخص في نقع الرقبة في الحمام أو وضع كمادة دافئة لتخفيف الجلد العنيد.

على الرغم من وجود كريمات ومقشرات لتفتيح البشرة والتي تعد بتقليل اسمرار الجلد المرتبط بالنيجريكان النيجيريين، إلا أنها غير فعالة بشكل عام.

يمكن أن تساعد معالجة الأسباب الأساسية، مثل إدارة نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن.

فرط التصبغ قد يشمل علاج فرط التصبغ تريتينوين الموضعي، وهو نوع من حمض الريتينويك الذي يعزز تجدد خلايا الجلد. يمكن أن تساعد العلاجات بالليزر أيضًا في تقليل حدوث فرط التصبغ.

تعتمد العلاجات الأخرى على الحالة الصحية العامة للشخص.

أسباب وعلاج العنق الأسود العلاجات المنزلية

يمكن للعادات الإيجابية للعناية بالبشرة ونمط الحياة أن تساعد في تقليل الإصابة بالرقبة السوداء. يمكن للجميع اتخاذ تدابير وقائية من خلال

اغسل الجلد بالماء والصابون مرتين في اليوم

استخدمي مقشرًا للمساعدة على التخلص من الجلد الميت

ضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات

تدعي العديد من الشركات أن منتجاتها يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة، ولكن وجدت الأبحاث أنه لا يوجد دليل قاطع يدعم فعالية المكونات التالية

أربوتين

Azelaic حامضي

حمض كوجيك

عرق سوس، توت أزرق، كركم، فيتامين سي

ومع ذلك، قد تقدم المنتجات المنزلية بعض النتائج. يجب على الشخص دائمًا تطبيق منتج جديد على منطقة صغيرة أو اختبار أول والانتظار لمدة 24 ساعة للتأكد من أنه ليس لديه حساسية أو حساسية للمادة.