أستاذة بكلية آداب المنصورة: المتهم بقتل نيرة الأول على الدفعة

نشرت أستاذة بكلية الآداب جامعة المنصورة صورتين للطالبة نيرة وزميلها محمد وهما يذبحانها أمام أحد أبواب الجامعة ، صباح اليوم الاثنين ، يعلقان على الجريمة التي احتلت الجمهور المصري. الرأي منذ تداول مقطع الفيديو الذي وثقها.

وشهدت مدينة المنصورة جريمة قتل في وضح النهار وتحت أعين المارة أمام بوابة جامعة تسمى توشكي حيث طعن المتهم الضحية عدة مرات وقتلها.

المتهم يدرس مع الضحية بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة ، وبينما كانا في طريقهما لأداء أحد الفحوصات اندلعت مشادة بينهما داخل السيارة التي كانا يستقلانها ، بحسب ما أفاد. ما تناقلته التقارير المحلية حول نتائج التحقيقات الأولية.

وتفاجأ المارة بقيام الشاب بذبح الفتاة ، وكشفت النيابة العامة أن فحص جثة الضحية كشف عن وجود إصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى.

وسارعت مجموعة من المارة بإمساك الشاب وضربه البعض. ونُقل إلى المستشفى على محفة قبل أن يتم استجوابه.

محمد عادل القاتل نيرة أشرف طالبة مجتهدة

وكتبت الأستاذة في الكلية الدكتورة حجر مصطفى ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اللهم اغفر لابنتي التي قتلت اليوم واكتب التوبة للطالب محمد عادل. لم أر منهم سوى اثنين من الطلاب المجتهدين والاحترام. جزاهم الله الصبر على أهلهم “.

وفي ردها على أحد التعليقات على النشر قالت الدكتورة حجر مصطفى إنها علمتهم في الفرقتين الأولى والثانية وأن محمد كان الأول في فصله وكرمه بنفسها.

شن البعض هجوماً على الأستاذ في الكلية ، وحذفت التدوينة ، لذلك عاد البعض للتعليق على صورة التدوينة على منشوراتها القديمة ، لأخذ زمام المبادرة للدفاع عن نفسها التي دعته إلى التوبة فقط ، مؤكدة الطلب. على القصاص على ما فعله.

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