أستراليا تحظر واردات الذهب الروسية.. وتفرض عقوبات جديدة على موسكو

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستوفر 34 مركبة مدرعة إضافِيْة لأوكرانيا.

قال ألبانيز خلال مؤتمر صحفِيْ مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فِيْ العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، إن أستراليا ستفرض عقوبات على 16 وزيرا وشخصية روسية أخرى، ليرتفع إجمالي عدد الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلَّى 834.

وأضاف ألبانيز أن أستراليا ستزود أوكرانيا بـ 14 ناقلة جنود مدرعة إضافِيْة و 20 عربة مصفحة إضافِيْة من طراز بوشماستر، بحسب “رويترز”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت فِيْ وقت سابق أنها ستحظر إلَّى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي فِيْ إطار إجراءات تهدف إلَّى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفِيْذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا.

وأشارت الحكومة البريطانية إلَّى أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.