أستراليا تراهن على المهاجرين لسد نقص العمالة.. زيادة وشيكة فِيْ الأجور

تراهن أستراليا على المهاجرين كحل جيد لأزمة نقص الموظفِيْن التي ضربت سوق العمل وتهدد بعرقلة نمو الاقتصاد.

تتنافس أستراليا مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل ألمانيا لجذب المزيد من العمال المهرة بعد أن أدى شيخوخة السكان إلَّى زيادة الطلب على العمال المهاجرين.

قال وزير المهارات والتدريب الأسترالي بريندان أوكونور يوم الأحد إن أستراليا تدعم رفع الحد الأدنى من الدخل لبعض المهاجرين المؤقتين حيث تسعى الحكومة لسد النقص الواسع فِيْ الموظفِيْن فِيْ جميع أنحاء البلاد.

كانت قضية هجرة الأدمغة محل تركيز فِيْ قمة الوظائف الحكومية الأسبوع الماضي حيث حث رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز على حل وسط بين أرباب العمل والنقابات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى فِيْ البلاد.

زيادة عدد المهاجرين

أعلنت الحكومة يوم الجمعة أنها سترفع عدد المهاجرين الدائمين إلَّى 195 ألفًا فِيْ السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 35 ألفًا، لمساعدة الشركات على التعامل مع نقص الموظفِيْن وتقليل الاعتماد على العمالة قصيرة الأجل.

قال أوكونور على قناة ABC التلفزيونية إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى للدخل البالغ 53900 دولار أسترالي للمهاجرين المهرة المؤقتين منذ 2013.

وقال “أعتقد أنه ينبغي رفع هذا الإجراء”، دون أن يعلق على ما إذا كان ينبغي رفع الحد إلَّى 65 ألف دولار أسترالي، بما يتماشى مع سياسة حزب العمل من يسار الوسط قبل تولي السلطة فِيْ الانتخابات العامة فِيْ مايو.

النقص فِيْ اليد العاملة

ازداد نقص العمالة فِيْ الصناعات التي تتطلب مهارات عالية ولكن منخفضة الأجر مثل رعاية كبار السن بعد أن أغلق جائحة COVID-19 حدود أستراليا لما يقرب من عامين.

وصل معدل البطالة فِيْ أستراليا الآن إلَّى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا عَنّْد 3.4٪ وقد ساهم نقص العمالة فِيْ ارتفاع التضخم الذي أدى إلَّى خفض الأجور الحقيقية.