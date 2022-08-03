أستلم 20 ألف ريال بدون الحاجة إلى كفِيْل وبلا رسوم بالتقسيط بموافقة فورية

من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السَعُودِيْة أحصل على أفضل تمويل دون الحاجة إلى ضامن مدين مع فترة عائد 36 شهرًا لجميع العملاء السعوديين أو غير السعوديين فِيْ المملكة، كَمْا يتميز التمويل بعدم التناقض تعاليم الدين الإسلامي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتم توفِيْر التمويل بدون رسوم إدارية تصل إلى 20.000 ريال سعودي والآن الإيداع الإلكتروني متاح دون الذهاب لأي فرع من فروع شركة اليسر ولكن بعد تقديم جميع الشُروطْ والشُروطْ المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية على أقساط بحد أقصى 36 عامًا. كَمْا أنها متاحة لجميع العاملين فِيْ مختلف القطاعات بعد موافقة شركة اليسر للتمويل.

جميع شُروطْ التقديم على التمويل الشخصي داخل شركة اليسر

متاح لجميع العملاء والمقيمين السعوديين شركة اليسر للتمويل والإجارة الحصول على تمويل شخصي فوري بدون كفِيْل يشترط للمواطن السعودي بحد أقصى 20،000 ريال ولكن المقيم بدون كفِيْل بحد أقصى 10،000 ريال ولكن هناك شُروطْ عديدة للموافقة على طلب التمويل متناهِيْ الصغر فِيْ هذا العام 1444 على النحو التالي بالتفصيل

يجب توقع فترة زمنية خلال الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر تقريبًا، سواء كان مقدم الطلب سعوديًا أو مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، دون شرط صاحب عمل معين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء جميع الشُروطْ، وأهمها توفِيْر دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي فِيْ المملكة.

يبدأ عمر التطبيق الإلكتروني من 22 سنة كحد أدنى حتى 60 سنة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أيضًا، باستثناء القطاع العسكري، يُسمح لهم بالتقدم عبر الإنترنت حتى سن التقاعد للأفراد العسكريين.

جميع مزايا الحصول على برنامج التمويل الأصغر من اليسر للتمويل

يتميز برنامج التمويل من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفِيْر سيولة تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى مدين أو بدون ضامن، وكذلك شُروطْ سداد مجدولة تصل إلى ستة وثلاثين شهرًا، ولكن بعد ذلك مطابقة الشُروطْ والأحكام المطلوبة لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين للحصول على أفضل تمويل شخصي، تمتلك اليسر للتمويل ما يلي