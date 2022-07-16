“أستون مارتن” صندوق الاستثمارات العامة سيصبح ثاني أكبر مساهم فِيْ الشركة بحصة 16.7%

قالت شركة السيارات الفاخرة البريطانية أستون مارتن، الجمعة، إنها ستصبح ثاني أكبر مساهم فِيْ الشركة، بحصة تقارب 17٪، من خلال عملية زيادة رأس المال تهدف إلَّى سداد الديون وتعزيز مركز الشركة، حسبما ذكرت رويترز.

تواجه الشركة الديون المتزايدة، وانخفاض أسعار الأسْهُمْ، وفريق سباقات الفورمولا 1 المتعثر.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه (773.15 مليون دولار) من خلال استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه وإصدار حق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه.

سيمتلك الصندوق السعودي 16.7٪ من أسهم الشركة، وبذلك يحتل المرتبة الثانية بين المساهمين بعد 18.3٪ من الحصة التي ستكون مملوكة لكيان U-Tree التابع لرئيس الشركة، لورانس سترول، بعد إصدار حقوق الأولوية. سيكون له الحق فِيْ مقعدين فِيْ مجلس إدارة أستون مارتن.

أما المساهم الذي كان فِيْ المركز الثاني قبل الانتقال وهُو شركة مرسيدس بنز الألمانية، فإن حصته ستصل إلَّى 9.7٪ بعد زيادة رأس المال.

تهدف الشركة إلَّى زيادة حصتها إلَّى 20٪ بحلول العام المقبل.

واجهت أستون مارتن صعوبات منذ طرحها العام الأولي، الذي حدث فِيْ أواخر عام 2022. تراجعت أسهمها المدرجة فِيْ لندن بنحو 73٪ حتى الآن هذا العام.

وقفز سعر السهم 10٪ صباح الجمعة، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي فِيْ وقت سابق.

وقالت أستون مارتن إن نصف رأس المال الجديد الذي ستجمعه الشركة من هذه الخطوة، سيوجه لسداد الديون.

وبلغ ديون الشركة فِيْ نهاية مارس 957 مليون جنيه.

ستؤدي زيادة رأس المال أيضًا إلَّى تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي فِيْ المستقبل.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أمس الخميس، أن “أستون مارتن” اقتربت من إتمام صفقة لجمع أكثر من 500 مليون جنيه من خلال ضم صندوق الثروة السيادي السعودي كَمْساهم رئيسي.