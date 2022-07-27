أسد كارول سماحة يعرضها للمساءلة القانونية.. فكَيْفَ ردت

نفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تلقيها “شبل” هدية بمناسبة عيد ميلادها من الملحن المصري محمد رحيم، رغم أنها ظهرت فِيْ مقطع فِيْديو تؤكد أن شبل الأسد هدية.

وقالت سماحة فِيْ الفِيْديو “اليوم عيد ميلادي ولدي هدية غريبة جدا. لم أتخيل قط أن يعطيني أحد أسد حقيقي عمره شهر فِيْ بطن شيطان! هذه أجمل ذكرى فِيْ حياتي” وحياة الله “.

لكن الفنانة عادت وأوضحت أن الجرو لا يعيش فِيْ المنزل، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه موجود فِيْ السيرك الوطني.

وأضاف كارول أنه فِيْ يوم من الأيام ذهب إلَّى استوديو الملحن محمد رحيم، وكانت زوجته أنوسا كوتا، مدربة الأسد، موجودة مع هذا الشبل لأنها أرادت حقًا معالجته ومتابعته مع طبيب بيطري متخصص، لذلك سجلت فِيْديو. من المرح والنكات معا دون اكثر من ذلك مؤكدا انه لم يتسلمها هدية.

وكتبت كارول فِيْ قصتها على إنستجرام “شكرا لمدربة الأسود أنوسا قوتة زوجة الفنان محمد رحيم على هذه المفاجأة السارة. نتذكر أن هذه اللبؤة الصغيرة تعيش فِيْ السيرك الوطني”.

صرح مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان فِيْ مصر، د.محمد رجائي، أنه وفقًا لقانون الزراعة وقانون وزارة البيئة، فإن القانون يجرم حيازة الحيوانات المفترسة والبرية دون ترخيص، ويتم إصدار تقرير عَنّْ أي بلاغ عَنّْ مالك هذه الحيوانات.

وأضاف رجائي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن حيازة الحيوانات الخطيرة والمفترسة فِيْ المنازل شيء جديد بالنسبة لنا، فِيْ إشارة إلَّى وجود جرو كارول سماحة فِيْ منزلها.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذا الحيوان عَنّْدما ينمو يصبح مفترسا ويضطر أصحابه للتخلص منه بطريقة غير مشروعة، معتبرا أن صورة الفنانة كارول سماحة مع الأسد تعد انتهاكا. وتخضع للعقاب.

وطالب محمد رجائي الفنانة كارول سماحة بالتخلص منه بشكل شرعي وقانوني بتسليمه لحدائق الحيوان، مشيرًا إلَّى أن حدائق الحيوان تستقبل هذه الحيوانات وتحجرها لضمان سلامتها وإدراج حيوانات الحديقة.

من جهتها، أعربت الناشطة اللبنانية فِيْ مجال الرفق بالحيوان، غني نحفاوي، عَنّْ استيائها مما وصفته بـ “تعدي” الفنانة كارول سماحة على قانون البيئة فِيْ مصر.

وقال النحفاوي عبر حسابه على “فِيْسبوك” إن سماحة “خالفت القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والقانون رقم 105 لسنة 2015، اللذين يجرمان الاستحواذ والقتل والصيد والحيازة والأموال”. أسر الحيوانات البرية “.

وأشار إلَّى مخالفة المطربة الشهِيْرة لاتفاقية سايتس بشأن حماية الحيوانات البرية، معربا عَنّْ “صدمته الكبيرة” من أن كارول سماحة لم تكن على دراية بهذه القوانين وارتكبت هذه التجاوزات، مشيرا إلَّى أنها اتصلت بالجهات المعَنّْية فِيْ مصر لإعادة شبل لبيئتها.

لهذا السبب، خرجت المطربة اللبنانية كارول سماحة بعد هذه الردود لتوضح أنها لا تملك جروًا فِيْ المنزل، وكشفت قصتها فِيْ الفقرات السابقة.