أسرار إنقاص الوزن – إنقاص الوزن العديد من طرق إنقاص الوزن خرافات، وهناك عدد لا حصر له من الاستراتيجيات والوجبات الغذائية والمكملات التي تدعي فقدان الوزن بسرعة، لكن معظمها يفتقر إلى الأدلة العلمية، وعلى مر السنين اكتشف العلماء أسرارًا. والاستراتيجيات التي تبدو فعالة في عملية فقدان الوزن والحفاظ عليه.
أسرار خسارة الوزن
ومن أهم أسرار إنقاص الوزن ما يلي
- شرب الماء شرب الماء يمكن أن يعزز عملية الأيض بنسبة 24-30٪ في ساعة إلى ساعة ونصف، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية، وقد أظهرت دراسة أن شرب نصف لتر من الماء قبل نصف ساعة من الوجبة يساعدك تأكل. سعرات حرارية أقل وفقدان 44٪ من الوزن.
- تخطيط الوجبات وتتبع الطعام يساعد تخطيط الوجبات على الالتزام بتناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد، كما أن إدراك وتتبع كميات الطعام التي يتم تناولها مهم جدًا لفقدان الوزن، وتوفر جميع الأجهزة الذكية مجموعة من التطبيقات التي تساعد في تتبع الطعام معالجة.
- تناول البروتين في وجبة الإفطار ينظم البروتين مستويات هرمون الشهية مما يساعد على الشعور بالشبع، والسبب في ذلك يرجع إلى انخفاض مستويات هرمون الجوع الجريلين، وزيادة هرمون الشبع الببتيد، حيث يستمر تأثير هذه الهرمونات لساعات إذا كنت تأكل وجبة فطور غنية بالبروتين، ويمكن أن تكون حبوب الإفطار البديلة للبيض تساعد على تناول سعرات حرارية أقل طوال اليوم، ويمكن استبدال البيض بالعديد من مصادر البروتين الأخرى.
- تناول الألياف يمكن أن يؤدي تناول الألياف إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل. تصنف الألياف على أنها كربوهيدرات نباتية. بمعنى آخر، لا يمكن هضمها في الأمعاء الدقيقة، على عكس أنواع الكربوهيدرات الأخرى، وزيادة تناول الألياف في النظام الغذائي يزيد الشعور بالشبع، وبالتالي فقدان الوزن والدهون.الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة والشوفان والمكرونة والفواكه والخضروات والمكسرات.
- تقليل الإجهاد النفسي عند الإجهاد، يتم إطلاق هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وإذا استمر الإجهاد والضغط، يبقى الكورتيزول في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الشهية.