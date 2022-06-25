أسرار إنقاص الوزن – إنقاص الوزن العديد من طرق إنقاص الوزن خرافات، وهناك عدد لا حصر له من الاستراتيجيات والوجبات الغذائية والمكملات التي تدعي فقدان الوزن بسرعة، لكن معظمها يفتقر إلى الأدلة العلمية، وعلى مر السنين اكتشف العلماء أسرارًا. والاستراتيجيات التي تبدو فعالة في عملية فقدان الوزن والحفاظ عليه.

أسرار خسارة الوزن

ومن أهم أسرار إنقاص الوزن ما يلي