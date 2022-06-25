أسرار الكارنتين لحرق الدهون

أسرار حرق الدهون في L-Carnitine – ما هو L-carnitine إنه حمض أميني ينقل الدهون إلى الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي مصنع الطاقة لجميع خلايا الجسم. L-Carnitine مفيد أيضًا في إزالة النفايات من الدهون المؤكسدة.
ما هو مجال استخدام الكارنيتين
- خسارة الوزن
- قدرة التحمل
- زيادة الطاقة
- انتعاش أفضل
لكن L-Carnitine ليس مخصصًا للرياضيين أو الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن فقط.
في الواقع، إنه جيد جدًا لصحة القلب والأوعية الدموية. في الأساس، يحب القلب الأحماض الدهنية. يحتاج إلى L-Carnitine لنقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا لحرقها للحصول على الطاقة.
يعتبر الكارنيتين و COQ10 معًا رائعين حقًا لصحة القلب والأوعية الدموية.
أسرار الكارنيتين لحرق الدهون