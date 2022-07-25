أسرار المحَلْات المشهُوره فِيْ ايس كريم بكل النكهات ice cream

كل ربة منزل تريد من أبنائها وأقاربها عدم شراء الآيس كريم من الخارج، بعد انتشار الأمراض المعدية، ولأن الآيس كريم لا غنى عنه فِيْ الصيف، لأنه ينعش الجسم ويسعد الأكل. تم تقديمه لأقاربك وأطفالك، لذلك سنقدم لك اليوم كيفِيْة صنع الآيس كريم فِيْ المنزل مع العديد من الأطعمة المختلفة.

مكونات صنع آيس كريم المانجو

نصف كيلو مانجو مجمدة.

كوب حَلْيب مثلج.

كوب قشطة شانتيلي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كوب سكر أبيض بودرة.

ملعقة عسل نحَلْ أبيض.

مكعبات ثلج.

طريقة صنع ايس كريم المانجو

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف المانجو ونضيف الحَلْيب المثلج.

نخلطهم جيداً، ثم نضيف كريمة شانتيلي وعصير الليمون، ثم نستمر فِيْ الخفق.

ثم نضيف السكر البودرة والعسل ومكعبات الثلج مع الاستمرار فِيْ الخلط جيداً.

نضيف الآيس كريم فِيْ علبة بلاستيكية للثلاجة ونضعها فِيْ الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

بعد اتساق الآيس كريم يتم تقديمه فِيْ أكواب الآيس كريم.

مقادير آيس كريم الموز

4 حبات موز مجمدة

ربع كوب زبادي.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

· نصف كوب من الجوز للتزيين.

طريقة صنع الآيس كريم بنكهة الموز

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف الموز المجمد واللبن ونخلط جيدا.

ثم نضيف السكر لهم ونخلطهم جيداً، ثم نسكب الآيس كريم فِيْ قوالب الآيس كريم.

ثم نضع الآيس كريم فِيْ الفريزر لمدة خمس ساعات ثم نقدمه.

مكونات صنع آيس كريم الجوافة

كوب قشطة شانتيلي.

كوب سكر أبيض بودرة.

4 ملاعق كبيرة من الحَلْيب البودرة.

كوب من الماء المثلج.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة عسل نحَلْ أبيض.

نصف كيلو جوافة مجمدة منزوعة النوى.

طريقة تحضير آيس كريم الجوافة

فِيْ وعاء عميق، أضيفِيْ كريمة شانتيلي والماء والسكر البودرة والحَلْيب البودرة واخلطيهم جيدًا بالخلاط الكهربائي.

ثم تضاف الفانيليا والعسل والجوافة وتخلط جيدا.

ثم نضعها فِيْ قوالب ونضعها فِيْ الفريزر حتى تتجمد وتتماسك، ثم قدموا.

مكونات صنع آيس كريم الفانيليا

كوبان ونصف من السكر الأبيض.

5 أكواب حَلْيب.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 كوب كريمة.

5 صفار بيض فِيْ درجة حرارة الغرفة.

طريقة صنع آيس كريم الفانيليا

نحضر القدر ونضيف الحَلْيب والقشدة ونرفعها إلى النار حتى الغليان.

ثم نضيف الفانيليا السائلة، ونقلب جيداً، ثم نرفع القدر عن النار.

بعد ذلك نضيف صفار البيض والسكر فِيْ الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً.

ثم يضاف خليط الحَلْيب والقشدة مع الاستمرار فِيْ الخلط جيداً.

ثم أضيفِيْ الخليط فِيْ قدر عميق ثم اتركيه على نار هادئة مع الاستمرار فِيْ التقليب جيدًا.

ثم نرفع القدر عن الحرارة ونرشحه جيدًا من خلال مصفاة ضيقة.

بعد ذلك نضع الآيس كريم فِيْ قوالب آيس كريم مخصصة ونضعه فِيْ الفريزر حتى يتجمد ويتجمد، ثم نقدمه.

مكونات صنع آيس كريم الفراولة

2 كوب زبادي مثلج.

كوب من جيلي الفراولة.

نصف كوب قشطة شانتيلي.

نصف كوب كريمة.

طريقة صنع آيس كريم الفراولة

أدخل الخلاط الكهربائي فِيْه، أضف الزبادي والجيلاتين وكريم الشانتيلي واخلطهم جيدًا.

ثم نضيف الكريم بدون توقف عن الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف الآيس كريم فِيْ قوالب الآيس كريم ونضعه فِيْ الفريزر حتى يتجمدوا ثم قدموا.

مقادير آيس كريم الشوكولاتة

2 كوب كريمة طازجة.

2 كوب حَلْيب مكثف.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر.

نصف كوب من رقائق الشوكولاتة الداكنة.

طريقة صنع آيس كريم الشوكولاتة