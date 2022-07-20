أسرار الهنود فِيْ تنعيم الشعر الخشن…مكون سحري ضعيه على شعرك الخشن ولن تحتاجي لفرد ولا سيشوار بعد اليوم

من المعروف ان الهنود عامةً يتمتعون بشعر ناعم مثل الحرير والجميع يبحث عن أسرار نعومته ويحاولون بكل الطرق الحصول على شعر أملس وناعم مثلهم، لذا سوف نعرض لكم هذه الأسرار لتنعموا بشعر كثيف ومثل الحرير يجعلكم تستغنوا عن السيشوار المؤذي للشعر ويزيد من ثقتكم بنفسكم.

أسرار هندية لتصويب الشعر الكثيف

سنقدم لك وصفة هندية لفرد الشعر الكثيف والمجعد كنتيجة فعالة وآمنة.

مكون سحري يوضع على شعرك السميك

هناك بعض أسرار الهنود فِيْ ينعم الشعر المتطاير ويفرده ومنها ما يلي

وصفة الموز لتنعيم وتنعيم الشعر

حيث يعتبر الموز من أهم الفواكه التي تحتوي على الكثير من المعادن والفِيْتامينات، ويستخدم فِيْ فرد الشعر، وعند استخدامه يفضل اتباع الآتي

حضري الموزة ثم اهرسيها جيدًا ثم أضيفِيْ صفار البيض مع التحريك باستمرار حتى تحصلي على قوام كريمي.

تحضير كوب من الزبادي ووضعه فوق المكونات المذكورة أعلاه مع التحريك باستمرار.

يقسم الشعر ويوضع الخليط ويترك لمدة تصل إلى 60 دقيقة ثم يغسل.

وصفات تطويل الشعر

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر وفرده، ومنها ما يلي

الأسبرين لتنعيم الشعر السميك والمتطاير

يقوم الشخص بسحق حبتين من الأسبرين ثم يضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع البيضة

يخلط M تكلفة المكونات معًا للحصول على خليط متجانس ثم يقوم الشخص بوضعه على شعره

لذلك سيكون هناك فرق فِيْ غضون أيام، حيث تعمل على إطالة الشعر بسرعة هائلة أكثر من مرة، وهِيْ إحدى الوسائل المستخدمة لإطالة الشعر بسرعة لا تصدق فِيْ فترة زمنية قصيرة.

العسل لتنعيم الشعر السميك والمتطاير

يعتبر استخدام العسل بعد غسل الشعر من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها، وذلك من خلال

نضع ملعقتين من العسل فِيْ كوب ماء ساخن ثم تضعه المرأة على رأسها دون أن تغسله مرة أخرى.

الى هنا ونكون قد وصلنا لنهاية المقالة التي تناولنا من خلالها “أسرار نعومة الشعر الهندي” بالعديد من الوصفات المضمونة، للمزيد من المواضيع المتنوعة كونوا بالقرب دوماً.