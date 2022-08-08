أسرار خفية تبوح بها مقابر مدينة الحجر

سلط موقع عالم الأمة الضوء على مقابر مدينة الحجر التي كانت تعرف سابقاً بمدائن صالح نسبة إلى رسول الله الذي أرسله إلى قوم ثمود، قائلاً إنها تحتوي على العديد من الأسرار بين صخورها وأبنيتها.

وتابع في شمال العلا، توجد بعض الصخور التي تتخذ شكل مباني، منحوتة بتفاصيل ملفتة للنظر، ولها واجهات وأعمدة على الطراز الكلاسيكي، لدرجة أنها تبدو وكأنها حديقة مزروعة بشكل متناغم. الرمل.

وأضاف “عندما تسقط أشعة الشمس على الأبنية، تزداد النغمات السحرية المتعلقة بالزمن خلال الموقع الرسميك. ولآلاف السنين كان هذا الموقع مركزًا تجاريًا مزدهرًا، وعلى الرغم من مرور نحو ألفي عام، يبدو أنه الأول هجرها سكانها ولم يمسها أحد من بعدهم، وظل المكان مغلقًا أمام المملكة لتفتح المكان للسياح.

الحجر … مفتاح ألغاز الحضارة النبطية

وقال التقرير “سيرى الزوار البناء الصخري في مدينة الحجر الذي يشبه موقع البتراء التي كانت عاصمة المملكة النبطية التي تقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال الأردن. وكانت الحجر الثانية. مدينة النبطية، لكنها احتوت على مفتاح ألغاز تلك الحضارة القديمة المنسية تقريبًا.

الآن، مع الخطط الجديدة، تلتزم المملكة بالسياحة التي هي حجر الزاوية في رؤية 2030، وتعتزم تحويل الحجر إلى مركز عالمي للتجارة والسياحة يوحد إفريقيا وآسيا وأوروبا، فتحت لها أبوابها. للزوار. في جميع أنحاء العالم.

وأضاف “الحجر، بهندسته المعمارية الغامضة والرائعة، هو خيار بارز للمسافرين، وجاذبيته أنه على الرغم من تشابهه مع البتراء، إلا أنه يكاد يكون غير معروف.

من بنى المقابر الحجرية

الأنباط، وهم من البدو الرحل الذين أصبحوا تجارًا كبارًا، قاموا ببناء طريق البخور والتوابل الذي شمل الأردن ومصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين، وكانت القوافل تحمل الفلفل والزنجبيل والسكر والقطن والعطور، فكانوا أغنياء جدًا وهكذا. بقوا. من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي

حضارة منسية

مع توسع الإمبراطورية الرومانية، فقدت الهوية النبطية تمامًا ونسيها العالم لعدة قرون، إلى أن أعاد المستكشف السويسري يوهان لودفيج بوركهارت اكتشاف البتراء في عام 1812.

ما ساعدهم أيضًا على نسيانه هو أن الأنباط تركوا القليل جدًا من التاريخ المكتوب، لكنهم في المقابل تركوا وراءهم العديد من المباني المعمارية المعقدة للغاية، وكانوا رائدين في الهندسة المعمارية والهيدروليكا بحيث احتفظت مبانيهم بشكلها الأصلي على الرغم من مرور آلاف السنين. كما استفادوا من البيئة الصحراوية، حيث تم جمع مياه الأمطار من التلال شديدة الانحدار لاستخدامها على مستوى سطح الأرض.

تشتمل العديد من المقابر على أعمدة تعلوها تيجان على شكل قوس أو مثلث عند المدخل، وتتأثر الهندسة المعمارية هناك بالحضارات الأخرى، ويمكنك رؤية أبو الهول في الحضارة المصرية القديمة، والنسر اليوناني بأجنحة ممدودة، وغيرها من الأمور الهامة الرموز في العالم اليوناني والروماني والمصري.

كانت بعض المقابر في الحجر لشخصيات مهمة في التاريخ النبطي، لكن أكبر مقبرة يبلغ ارتفاعها حوالي 22 مترًا وتتبع لحيان بن قوز، ويطلق عليها أحيانًا اسم القصر الواحد.