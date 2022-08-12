أسرار صادمة| طلب الاتحاد من النصر.. عزل آل معمر و”فضح” نجم الهلال

4 ساعات حارة عاشتها الجماهِيْر السعودية فِيْ “مواجهة” صحفِيْي الاتحاد والنصر. بصرف النظر عَنّْ حالة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العلم.

اقرأ أيضا

“البليحي من الهلال إلَّى النصر” .. حَقيْقَة أكبر خيانة فِيْ التاريخ

مفاجأة | نجم الهلال يعرّف نفسه بالنصر .. وعائلة معمر “لا يليق بنا”

بعد 48 ساعة فقط … ينتقم النصر من البلطان ويعاقبه مرة أخرى

من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

كشف صحفِيْون من الاتحاد والنصر على قناة “24 سبورتس”، مجموعة من الحقائق التاريخية حول العلاقة بين الناديين التي تدهُورت بشكل كبير بعد قضية النجم المغربي.

كَمْا تحدثت وسائل الإعلام عَنّْ مجموعة من القرارات التي اتخذت فِيْ الفترة الماضية – نشرت لأول مرة – أو كان من المتوقع الإعلان عَنّْها فِيْ الأيام المقبلة.

* إخطار نادي الإتحاد فِيْ المباراة

واستقبلت القناة الفضائية الفِيْدرالية الزوجين الاتحادي عدنان جستينية وعادل المرضي اللذين كشفا بعض الحقائق ؛ كالآتي

1- عدنان جستينية

– قررت الجمعية العمومية للنصر “تنحية” رسامي الرسوم المتحركة للمعمر من رئاسة النصر. بعد إخفاقه الرياضي، رغم الدعم الاقتصادي التاريخي الذي قدمه له أعضاء Golden Honor.

أدى فوز نادي النصر فِيْ قضيته ضد الاتحاد وعبد الرزاق حمدالله إلَّى تعليق تنفِيْذ قرار “عزل” عائلة معمر. حصل على فرصة أخيرة، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

– لدى الاتحاد أدلة تسمح لها بالفوز بقضية الحمد الله أمام مركز التحكيم الرياضي. وإذا خسرت فلن يرحم إعلام النادي أيها الرئيس حميد البلوي.

– تمكنت إدارة أنمار الهِيْلي خلال السنوات الماضية من تخفِيْض ديون نادي الاتحاد من 400 إلَّى 100 مليون ريال. بعد إغلاق عدة قضايا.

2- عادل المرضي

– دعا الاتحاد ادارة النصر برئاسة مصالي المعمر الى “سحب” قضية عبد الرزاق حمدالله. الحفاظ على العلاقات التاريخية بين الناديين.

– طلب الاتحاد من نادي النصر التعامل مع “المثال” فِيْ قضية العدائين المشهُورين عام 2022، حيث قال عبد الرحمن الحلاف مشرف فريق كرة القدم بقلعة العلم فِيْ القاهرة. فِيْ ذلك الوقت، كنت متورطًا.

الاتحاد فِيْ عام 2022، “سحبت” قضية تفاوض الانتصار، مع فهد المولد وفواز القرني، ثنائي قلعة العميد فِيْ ذلك الوقت، خلال الفترة المحمية من عقودهما ؛ الحب فِيْ قلعة العالم.

رفض رئيس نادي النصر موصلي معمر مطالب الاتحاد، وأصر على تصعيد قضية عبدالرزاق حمدالله، مما يضر بباقي العلاقة بين عملاقتي الرياض وجدة.

أنظر أيضا

“التحكيم” يسحر الهلال. قرار عاجل فِيْ قضية النصر ونو

حمدالله يمنع “عزل” عائلة معمر عَنّْ رئاسة الانتصار … مفاجأة 2022

* تقرير لنادي النصر عَنّْ المباراة

ومثل الثنائي مبارك الشهري وتركي السهلي إعلام النصرة فِيْ هذه المواجهة حيث كشفوا مجموعة من الحقائق التاريخية. كالآتي

1- مبارك الشهري

– ظهر نجم الهلال الحالي عبد الإله المالكي أمام إدارة النصر قبل دخول الفترة الحرة مع فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير الماضي.

– بسبب معَنّْويات النصر. رفض فنانو عائلة معمر التفاوض مع المالكي، خلال فترة العقد المحمية، قبل أن يرفض الصفقة فِيْما بعد. أن ينتقل اللاعب إلَّى الهلال.

– لم يدفع النصر “ريالا واحدا” مقابل حصوله على “تسجيلات” عبد الرزاق حمدالله خلافا لما ورد فِيْ وسائل الإعلام بدفع 3 ملايين ريال.

– أفلت الاتحاد من العقوبات المشددة فِيْ القضية التي تصل إلَّى حد “الفصل” أو “الحسم بالنقاط” ؛ لتلافِيْ وصول قضية عبد الرزاق حمدالله إلَّى لجنة الانضباط.

2- تركي السهلي

رفض أنمار الهِيْلي رئيس نادي الاتحاد التنازل عَنّْ أحمد حجازي ومهند الشنقيطي ثنائي نادي الاتحاد مقابل التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله.

– انسحب أنمار الهِيْلي من مفاوضات عقد نادي الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله بعد فشل اتفاق التبادل بين الناديين.

– بعد انسحاب الهِيْلي تدخل المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد حميد البلوي الذي تفاوض مع النجم المغربي سرا وغير شرعي.

– ستشهد الفترة القادمة رحيل وتقاعد أسماء اتحادية كبرى. بعد الفشل فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله.

يشار إلَّى أن نادي الاتحاد قدم استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ القضية.