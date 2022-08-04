أسرار محَلْات الطرشي طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش فِيْ البيت بطعم لذيذ

الخيار المخلل هُو نوع من المخللات، حيث يعتبر طبق المخلل من الأطباق التي يجب أن تتواجد بجانب أي وجبة. زيتون أو لفت وأكثر من ذلك بكثير. قد يكون هناك نوع واحد من بين كل هذه الأنواع يتميز بطعم مميز ويشتهر لدى جميع الناس سواء الكبار أو الأطفال وهُو مخلل الخيار لما له من نكهة ورائحة جذابة وله قرمشة لذيذة، ومعظم الناس يشترون مخلل. الخيار فِيْ المتاجر ويباع فِيْ وعاء زجاجي. يمكن بيعه مع مجموعة متنوعة أخرى من المخللات وهذا ما يفضله معظم الناس، ولكن من الممكن مخلل الخيار فِيْ المنزل بسهُولة وبسرعة كبيرة.

مكونات الخيار المخلل

كيلوغرام من الخيار

كَمْية كافِيْة من الماء الدافئ.

خمس فصوص ثوم.

أربع حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ثلاث ملاعق صغيرة بحجم حبة البركة.

ثلاث ملاعق كبيرة ملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من القرطم.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب صغير خل أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

طريقة عمل مخلل الخيار